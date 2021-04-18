印度最大疫苗生产商印度血清研究所首席执行官阿达尔·普纳瓦拉16日在社交媒体推特发帖，要求美国总统约瑟夫·拜登解除涉及新冠疫苗原材料的出口禁令。

【直接喊话拜登】

普纳瓦拉16日在推文中写道：“尊敬的@POTUS（美国总统推特账号），如果我们确实团结一致抗击（新冠）病毒，我仅代表美国以外的疫苗生产商恳请你解除美国出口原材料的禁令，这样（新冠）疫苗生产能够提速。”

拜登暂时没有在推特作出回应。

法新社以“不同寻常”评价普纳瓦拉借助社交媒体向美国政府喊话的举动，解读这凸显了发展中国家所面临的疫苗短缺危机。许多发展中国家“重度依赖”印度血清研究所获得新冠疫苗。

按照路透社的说法，普纳瓦拉直接喊话拜登以前，印方的外交努力没有成功。

去年4月，时任美国总统唐纳德·特朗普动用《国防生产法》增加新冠疫苗接种相关医疗物资的产量。印度疫苗生产商和专家对美国这种做法表达关切，认为美方举措可能引发关键原材料出口被叫停，将限制其他地区生产疫苗。

印度血清研究所是新冠疫苗全球获得机制“新冠肺炎疫苗实施计划”(COVAX)的最大供应商，原本承诺向中低收入国家供应至少20亿剂新冠疫苗，其中接近一半在今年年底以前交付。同时，印度血清研究所还承接英国、加拿大、沙特阿拉伯等富裕国家的订单，生产英国阿斯利康制药公司与牛津大学联合研发的新冠疫苗。

印度疫情吃紧，15日报告的单日新增确诊病例超过20万例。印度政府已经暂停大规模出口印度血清研究所生产的阿斯利康疫苗，优先满足国内需求。

美联社报道，限制疫苗出口已经影响印度血清研究所的财务状况，促使它向印度政府求援。

【美企疫苗受影响】

普纳瓦拉提醒，受美国出口限制影响，印度血清研究所生产的美国诺瓦瓦克斯公司研发新冠疫苗可能推迟交付。

普纳瓦拉先前接受美联社记者采访时说，鉴于无法获得生产疫苗所需原材料，诺瓦瓦克斯疫苗的生产可能推迟至多半年。他告诉印度媒体记者，“出口禁令实际上等于禁止（生产）疫苗”。

印度血清研究所与诺瓦瓦克斯公司签署协议，将向COVAX机制供应11亿剂诺瓦瓦克斯疫苗，促进全球疫苗公平分配。

印度血清研究所先前打算每月生产至多4000万剂诺瓦瓦克斯疫苗，提高疫苗产能有助印度抗击疫情。诺瓦瓦克斯已经向美国食品和药物管理局、欧洲药品管理局和世界卫生组织申请紧急使用授权。

一旦上述机构批准使用，将加速诺瓦瓦克斯疫苗在印度的审批。依据印度新的审批规定，监管机构将为获得英国、美国、欧洲、日本监管机构或世卫组织批准的疫苗亮绿灯。（包雪琳）（新华社专特稿）

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