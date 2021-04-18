人民网布鲁塞尔4月17日电 （记者张朋辉）中国驻欧盟使团发言人16日就欧方涉港声明答记者问。全文如下：

问：4月16日，欧盟对外行动署发言人发表声明称，10名“民主运动”人士当日在香港因参与和平抗议活动获罪，这表明香港民主空间不断缩小、基本自由受到侵蚀，认为香港事态发展令外界质疑中方履行国际承诺的意愿，称有关做法破坏了信任，也影响了中欧关系。中方对此有何回应？

答：中国香港是法治社会，法律面前人人平等，任何人都没有法外特权。有法必依，违法必究，是法治的基本要求。相关案件被告人因组织未经批准集结、明知而参与未经批准集结等被依法定罪，香港法院已公布判决理由和量刑标准。如对判决有异议，当事人可依法上诉，其合法权利依法得到保障。

欧方完全无视中国政府和中国香港特区政府严格依照《基本法》处理香港事务的基本事实，公然插手干预中国香港的司法活动，是以自身价值观为标准对法治的严重践踏，我们对此坚决反对。今日之中国，早已不是西方可以为所欲为的时代。我们严正要求欧盟恪守不干涉内政这一国际法和国际关系基本准则，停止以任何形式干涉中国内部事务，以维护中欧关系健康顺利发展。

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