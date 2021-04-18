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捷克宣布驱逐18名俄罗斯使馆人员

2021年04月18日06:47 | 来源：新华网
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　　新华社布拉格4月17日电（记者杨晓红）捷克政府17日以俄罗斯情报人员涉嫌参与2014年捷克军火库爆炸事件为由，要求18名俄罗斯驻捷克使馆人员48小时内离境。

　　捷克总理巴比什当天在新闻发布会上说，捷克情报和安全部门有“充分证据”怀疑俄情报人员参与2014年捷克军火库爆炸事件。作为回应，捷克将驱逐18名俄罗斯驻捷使馆人员。他说，捷克总统泽曼了解此事，并完全同意这一决定。

　　捷克第一副总理兼内务部长哈马切克在同一场新闻发布会上说，18名俄罗斯驻捷使馆人员被捷安全部门认定为情报人员，他们必须在48小时内离开捷克。

　　俄外交部发言人扎哈罗娃当天表示，捷方完全清楚驱逐俄使馆人员的后果。俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基同日表示，捷克此举是追随美国反俄政策的表现，严重损害俄捷两国关系，俄方必将采取反制措施。

　　本月15日，美国政府以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等恶意活动为由，对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员。

　　2014年10月，捷克东南部兹林地区一处军火库发生一起爆炸，造成两人死亡。同年12月，该地区另一军火库又发生一起爆炸。（参与记者：吴刚）

(责编：岳弘彬、程宏毅)

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