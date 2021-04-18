人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

外交部发言人就美日领导人联合声明涉华消极内容答记者问

2021年04月18日05:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京4月17日电 外交部发言人17日就美日领导人联合声明涉华消极内容答记者问。

　　有记者问：美东时间4月16日，美日两国领导人会晤后双方发表联合声明，就台湾、钓鱼岛、涉港、涉疆、南海等问题表达关切。中方对此有何评论？

　　发言人说，台湾、钓鱼岛都是中国领土。涉港、涉疆事务纯属中国内政。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。美日联合声明粗暴干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则。中方对此强烈不满、坚决反对，已通过外交渠道向美、日表明严正立场。

　　发言人表示，美日嘴上鼓吹“自由开放”，实则拉帮结伙搞“小圈子”，煽动集团对抗，这完全是逆时代潮流而动，同本地区和世界绝大多数国家求和平、谋发展、促合作的共同期待背道而驰，只会让世人越来越看清“美日同盟”危害地区和平稳定的本质和图谋。

　　“我们要求美日严肃对待中方关切，恪守一个中国原则，立即停止干涉中国内政，立即停止损害中国利益。中方将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权、安全和发展利益。”发言人说。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月18日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部