本报北京4月17日电 外交部发言人17日就美日领导人联合声明涉华消极内容答记者问。

有记者问：美东时间4月16日，美日两国领导人会晤后双方发表联合声明，就台湾、钓鱼岛、涉港、涉疆、南海等问题表达关切。中方对此有何评论？

发言人说，台湾、钓鱼岛都是中国领土。涉港、涉疆事务纯属中国内政。中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。美日联合声明粗暴干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则。中方对此强烈不满、坚决反对，已通过外交渠道向美、日表明严正立场。

发言人表示，美日嘴上鼓吹“自由开放”，实则拉帮结伙搞“小圈子”，煽动集团对抗，这完全是逆时代潮流而动，同本地区和世界绝大多数国家求和平、谋发展、促合作的共同期待背道而驰，只会让世人越来越看清“美日同盟”危害地区和平稳定的本质和图谋。

“我们要求美日严肃对待中方关切，恪守一个中国原则，立即停止干涉中国内政，立即停止损害中国利益。中方将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权、安全和发展利益。”发言人说。

《 人民日报 》（ 2021年04月18日 03 版）

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