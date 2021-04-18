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王毅同越南新任外长裴青山通电话

2021年04月18日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月16日电  4月16日，国务委员兼外长王毅同越南新任外长裴青山通电话。

　　王毅表示，不久前两党两国最高领导人再次通话，为当前和今后一个时期双边关系发展擘画美好蓝图，指明前进方向。今年对中越两党两国而言都极不平凡。中国共产党迎来百年华诞，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。越南在新一届党政领导集体带领下，朝着建党建国两个一百年奋斗目标砥砺前进。作为同志和兄弟，中方将继续坚定支持越南走社会主义道路，迎接更加美好的未来。

　　王毅说，中方愿同越方加强两党两国各层级友好交往，加快抗疫和贸易、投资、基础设施建设等领域合作，加紧对接“一带一路”和“两廊一圈”战略，深化民间友好和青年交流，妥善处理海上问题，推动新时期中越全面战略合作伙伴关系不断取得新发展。

　　裴青山表示，越方祝贺中国共产党建党100周年，高度评价中国人民在中共领导下迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，朝着第二个百年目标奋斗迈进。作为同志加兄弟，越南支持中国发展强大，为维护地区和世界的和平与发展发挥重要作用，为世界社会主义事业作出更大贡献。当前，越中都处于实现各自发展战略目标的关键阶段，推动两党两国关系稳定发展对双方都有重要意义。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月18日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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