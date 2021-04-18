本报记者 暨佩娟

“在抗击新冠肺炎疫情、重振全球经济、应对气候变化的背景下，博鳌亚洲论坛同世界各国政商学媒界一道，以‘亚洲视角’探讨全球治理之策，将有利于促进亚洲与世界的协同发展与共同繁荣。”博鳌亚洲论坛2021年年会召开前夕，亚洲基础设施投资银行（亚投行）行长金立群在接受本报记者采访时表示。

此次年会主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”。金立群认为，当前，国际局势纷繁复杂，全球性挑战日益突出，加强全球治理与国际合作比以往任何时候都更为迫切。

“中国坚持共商共建共享的全球治理观，为破解全球治理难题贡献东方智慧，将对构建新型国际关系产生积极深远的影响。”他表示，自布雷顿森林体系建立以来，发展中国家、新兴经济体在团结各国共同克服多领域风险和推动全球治理体系改革方面发挥了重要作用。中国倡议设立的亚投行就是一个重要实践，对现行国际金融秩序形成有益补充。

成立5年多来，亚投行共批准了240多亿美元贷款，惠及28个亚洲域内和域外经济体，展示了专业、高效、廉洁的新型多边开发银行的崭新形象。

共建“一带一路”是全球治理新模式的积极探索。“高质量共建‘一带一路’将提升应对全球性危机的能力，促进相关国家经济社会发展。”金立群表示，期待与国际社会一道，共同加大对“一带一路”互联互通项目的支持力度，以新型基础设施建设促进经济高质量发展。

金立群表示，去年，亚投行出台了首个中长期发展战略（2020—2030），提出亚投行的使命是为“面向未来的基础设施”提供融资。他解释说，“面向未来的基础设施”意味着既能促进当地经济社会发展，又不对环境生态“留脚印”，是与数字技术等融合推进的基础设施。其投资方向是绿色基础设施、促进互联互通和区域合作、科技驱动基础设施、动员私人资本参与基础设施投资。为此，亚投行制定了多个目标，包括气候融资目标、跨境互联互通目标以及动员私人资本目标等。通过加大对上述领域的投资，亚投行将为促进亚洲和世界经济的绿色复苏和可持续发展作出贡献。

绿色、低碳、环保一直是博鳌亚洲论坛密切关注的主题。中国牢固树立绿水青山就是金山银山理念，力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。金立群表示，亚投行高度赞赏这一宏大目标。“中国的实际行动和减排效果，将对其他成员起到重要示范作用。亚投行将继续不遗余力地支持其成员应对全球气候变化的积极行动，推动实现后疫情时代经济的绿色复苏，促进区域互联互通。”

金立群表示，当前，疫情在全球范围内造成严重冲击，没有哪个国家或地区能够独善其身，唯有同舟共济，才能共克时艰。2020年4月，亚投行设立规模达130亿美元的“新冠肺炎危机恢复基金”，为紧急公共卫生需求提供资金支持。在此专项基金支持下，亚投行与其他多边开发机构合作，已批准了总额超过78亿美元的30个项目，帮助20个成员抗击疫情和稳定经济。在新冠疫苗研制取得重要进展后，亚投行还积极帮助其成员获取新冠疫苗。

“中国经济具备战胜风险和挑战的良好条件，正以快于预期的速度实现复苏，长期向好趋势不会改变。这将帮助促进亚洲其他经济体的经济复苏和持续增长，相信疫情之后，中国经济发展释放更大活力。”金立群认为，中国实现全面建成小康社会目标，不仅为各国经济发展带来机遇，也为全球治理模式创新作出重大贡献。

“当前，加强全球治理比以往任何时候都更加重要和迫切，相信博鳌亚洲论坛等国际组织和国际机构在全球治理中可以发挥重要作用。亚投行将继续坚持国际性、规范性、高标准，确保资源和成果为所有成员共享，为推进全球治理变革贡献我们的‘多边力量’。”金立群说。

《 人民日报 》（ 2021年04月18日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)