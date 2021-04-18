对中国内政和香港特别行政区事务横加干涉的恶劣行径，只会激发包括香港同胞在内的全体中国人民同仇敌忾、维护香港长期繁荣稳定的坚定意志

违法者受到法律制裁，乃天经地义之律。近日，反中乱港分子黎智英、李柱铭、何俊仁等9人被依法定罪，这是公道正义的体现，不容置喙。并不意外的是，少数西方国家一些人又急不可耐跳出来发声明，以所谓“人权”“民主”之名攻击正义审判，表白其依然给反中乱港分子撑腰的狂傲态度，公然暴露其违背国际法和国际关系基本准则、粗暴干涉中国内政的本质。我们再次正告：香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国势力无权干涉。

是非曲直，自有真相明证。少数西方国家一些人无论怎样大行诬蔑抹黑之道，都是枉费心机。近年来，特别是“修例风波”发生后，反中乱港分子肆无忌惮煽动民粹暴力，公然鼓吹“港独”主张，丧心病狂挑战“一国两制”底线，勾连外部势力祸港乱港。反中乱港分子的一系列行径，不仅严重危害国家安全和香港安定，而且严重侵害市民权益、践踏法治精神，是对香港特别行政区宪制秩序的严重挑战，也是对香港基本法和香港国安法的挑衅。此患不绝，香港不宁。

文明社会，民主需要法治护航。香港国安法开启了香港由乱及治的重大转折，完善香港特别行政区选举制度优化和发展了香港特别行政区的民主制度，为确保“一国两制”实践行稳致远和维护香港长治久安提供了制度性保障。将黎智英、李柱铭、何俊仁等长期祸害香港、危害国家的反中乱港头目绳之以法，是法治的必然要求，也是香港民众的共同期盼。当前的香港，暴力事件显著减少,社会秩序恢复稳定，这是维护人民利益的积极成果。香港各界振奋精神，致力于团结抗疫、发展经济、改善民生，这是反映人民意志的积极行动。

法治社会，有法必依、违法必究，任何人都没有法外特权。面对这一公理，少数西方国家一些人竟然坐不住了。他们完全无视中国政府和中国香港特别行政区政府严格依照基本法处理香港事务的基本事实，公然插手干预中国香港的司法活动，无疑是对国际公认的法治精神的亵渎，是对香港司法独立的破坏。尤其值得注意的是，少数西方国家一些人在香港暴徒横行导致社会民生遭受重创之时欢呼雀跃，却在香港开启由乱及治的新局面之时“忧心忡忡”。这种极其不正常的心理，正说明他们见不得香港好、不想让香港治，把香港当作棋子遏制中国发展的险恶用心。

涉港问题如同一面镜子，照出了少数西方国家的怪象：怀着殖民主义情结，死守强权政治和霸权主义范式，沉溺于冷战思维的那些人，挖空心思酿造散发酸腐气息的旧酒，不知羞耻地上演新瓶装旧酒的“老把戏”。他们不明白，对中国内政和香港特别行政区事务横加干涉的恶劣行径，只会激发包括香港同胞在内的全体中国人民同仇敌忾、维护香港长期繁荣稳定的坚定意志。

应当看到，历史总是要前进的。纵使一些沉渣不时泛起，前进的大潮依然势不可挡。香港明天会更好。

《 人民日报 》（ 2021年04月18日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)