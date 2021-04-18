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坚持多边主义，打造全球治理新格局

——习近平主席同法德领导人举行视频峰会引发国际社会积极反响

2021年04月18日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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4月16日，国家主席习近平在北京同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行中法德领导人视频峰会。三国领导人就合作应对气候变化、中欧关系、抗疫合作以及重大国际和地区问题深入交换意见，引发多国人士积极反响。

共同构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系

中国将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。泰国国家行政学院政治系教授派汕表示，应对气候变化是全人类的共同事业，全球气候治理应该坚持各国平等合作、共同努力。中国的积极参与以及中欧加强合作，对全球应对气候变化具有重要意义，将推动各国共同构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。

“中国以实际行动为全球有效应对气候变化提供了范例。”比利时财经杂志《走进比利时》总编辑弗朗索瓦·曼森走访过中国一些山区，对这些地区的绿色发展成就赞不绝口。她说，“绿水青山就是金山银山”理念在中国深入人心，成为许多地方经济绿色转型的指导理念，很多贫困山区通过绿色发展走上了富裕道路。作为一个发展中国家，能够实实在在进行绿色转型，是非常不容易的。曼森指出，今年初举行的首次欧中环境与气候高层对话，反映出欧盟与中国都有着宏伟的气候目标，可以成为重要的合作伙伴。

法国战略学会会长马翼科认为，此次峰会意义重大，意味着欧中在应对气候变化和维护生物多样性领域的新合作，已被提上议事日程。2021年，《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、第七届世界自然保护大会将分别在中国昆明、法国马赛举行，法中曾为应对气候变化《巴黎协定》的达成发挥了关键作用，相信双方将继续加强合作，统筹办好这两项多边议程。

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，面对气候变化，发展中国家面临的挑战比发达国家大，多边主义合作尤其重要。中国作为最大的发展中国家，为发展中国家发声，努力促成中欧携手应对气候变化、推动南南合作，特别是为非洲等欠发达地区实现绿色发展、提高应对气候变化的能力，作出了不懈努力。

推动经济合作，为世界经济注入强劲动力

峰会上，习近平主席指出，中欧关系面临新的发展机遇，也面临各种挑战。要从战略高度牢牢把握中欧关系发展大方向和主基调。法德领导人都表达了对中国机遇的重视。

马翼科认为，一段时间以来，欧中关系出现一些杂音，面临一定干扰。峰会在此时举行很有必要，对在当前形势下促进欧中经济复苏尤为重要。

“《欧中投资协定》将为欧中互利合作注入新动力，为双方企业深耕对方市场提供更多便利。”曼森说，欧中在应对气候变化、经济、文化等诸多领域，都有着许多共同语言，只有合作才能实现双赢。欧盟和中国两大经济体是世界经济的中流砥柱，彼此合作对于世界经济早日摆脱疫情影响有着重要作用。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，无论面对10多年前的国际金融危机还是当前的新冠肺炎疫情，中国都展现出了大国担当。德中两国工商界交流往来频繁密切，中国是众多德国企业最重要的海外市场之一，也是去年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。来自中国的市场需求是德国经济复苏的重要支柱，德中双方还在不断为彼此营造公平、公正、非歧视的营商环境而努力。对德国乃至欧盟而言，中国都是重要合作伙伴。德方必须充分利用这一机会，与中国开展富有建设性的对话，推动欧中关系进一步发展。

菲格雷多认为，欧盟和中国向全世界表明双方致力于和平与发展，为后疫情时代的国际合作指明了方向，为疫情下的世界经济注入强劲动力，可以为全球治理提供合作共赢的欧中方案。

肯尼亚国际关系研究学者阿德希尔·卡文斯表示，中国和欧洲国家是许多新兴市场国发展的援助和技术来源地，通过共同努力，中欧可以制定更加持久的发展援助计划，并优先考虑应对气候变化及环境可持续发展。尤其是共建“一带一路”，将成为落实联合国2030年可持续发展议程的重要路径。

加强抗疫合作，反对“疫苗民族主义”

习近平主席指出，中方反对“疫苗民族主义”，反对人为制造免疫鸿沟，愿同包括法、德在内的国际社会一道，支持和帮助发展中国家及时获得疫苗。马克龙表示，疫苗不应成为大国竞争的工具，法方愿同中方就疫苗公平分配加强合作。三国领导人一致认为，支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，促进人员健康安全有序往来，维护产业链顺畅稳定，推动国际经贸合作早日恢复正常。

公平分配疫苗成为当前国际社会面对的重任。数据显示，一些发达国家有1/4的人接种了疫苗，而一些发展中国家这一数字低于1/500。曼森认为，公平分配疫苗是战胜疫情、保护生命和重振经济的必要途径之一。但令人痛心的是，在疫苗分配方面，南北鸿沟进一步扩大。

菲格雷多对“反对‘疫苗民族主义’，反对人为制造免疫鸿沟”深表赞同。科兴新冠疫苗已经成为巴西疫苗接种工作的主力；北京科兴中维生物技术有限公司成为2021年美洲杯官方医疗健康合作伙伴，南美洲足联将接受科兴公司捐赠的5万剂新冠疫苗；中国还将向准备参加奥运会的运动员提供疫苗……“疫苗不应成为‘民族主义’‘保护主义’的工具。”菲格雷多说，中国新冠疫苗作为全球公共产品，正在为人类健康福祉作出积极贡献。中欧携手强化疫苗的公平分配，对在世界范围内控制疫情意义深远。

卡文斯表示，在应对疫情的全球行动中，中国与各国的合作一直没有间断，通过向包括非洲国家在内的发展中国家提供更多的疫苗，让全球享有平等的疫苗接种机会。中国践行人类命运共同体理念，与发展中国家同舟共济、携手并进，“不管是分享抗击疫情经验，还是开展疫苗研发合作、推动疫苗公平分配，都体现了对生命健康的最大尊重、对人权的最大维护”。

（本报北京、巴黎、布鲁塞尔、曼谷、里约热内卢、柏林、约翰内斯堡4月17日电  记者冯雪珺、李永群、任彦、孙广勇、李晓骁、花放、吕强）

《 人民日报 》（ 2021年04月18日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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