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英国菲利普亲王葬礼在温莎城堡举行

张代蕾 梁希之
2021年04月18日03:08 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦4月17日电（记者张代蕾 梁希之）英国已故菲利普亲王的葬礼17日在温莎城堡内的圣乔治教堂举行。

　　葬礼于当地时间17日下午3时开始，英国女王伊丽莎白二世、王储查尔斯等30名王室成员身穿黑衣、戴黑色口罩出席。部分民众在温莎城堡外献花悼念。

　　葬礼开始前，英国全国默哀一分钟。葬礼时长约50分钟，全程电视转播。葬礼结束后，菲利普亲王的棺椁被送入圣乔治教堂地下的王室墓室安葬。

　　按英国现阶段新冠疫情防控措施要求，参加葬礼人数上限为30人，因此出席当天葬礼的仅限王室成员。

　　按英国君主制，菲利普亲王的葬礼可按国葬规格举行。但英国王室此前发表声明表示，按照菲利普亲王个人意愿并得到女王批准，同时遵循英国政府防疫控制措施，本次葬礼按王室葬礼规格举行，而非国葬。

　　英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王9日上午在温莎城堡去世，享年99岁。菲利普亲王生于1921年6月10日，曾在英国海军服役，参加过二战。1947年11月他与尚未即位的伊丽莎白结婚，两人育有4个孩子。

(责编：曹昆)

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