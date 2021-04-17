新华社日本名古屋4月17日电（记者姜俏梅 杨汀）“纪念乒乓外交50周年国际研讨会”17日在日本爱知县名古屋商工会议所举行，与会人士共同回顾历史、展望未来，期待通过体育交流推动中美、中日关系向好发展。

此次研讨会由日本东海日中关系学会主办。日本日中友好议员联盟干事长近藤昭一、中国驻名古屋总领事刘晓军及中日两国学者等100多人通过线下或线上形式参会。

近藤在致辞时表示，50年前在名古屋开启的“乒乓外交”，不仅改变了中美关系，也改变了世界。重温这段历史，正如参与“乒乓外交”的先人所说“政界交往是国之交的动脉，而民间外交是国之交的静脉，动脉与静脉应该联动”。

刘晓军致辞说，尽管当今国际社会出现了一些复杂变化，但和平与发展依然是时代潮流。中日两国互为重要合作伙伴，对亚洲乃至全世界的稳定与繁荣发挥着重要作用。后疫情时代，将比以往任何时候都更需国家间的合作。

“乒乓外交”历史见证人小田悠祐在研讨会上发表主题演讲，回顾他在50年前作为时任亚洲乒乓球联合会会长和日本乒协会长后藤钾二的秘书访问中国，力邀中国代表团参加第31届世乒赛并受到周恩来总理亲切接见的往事。

研讨会上，主办方还宣读了当年参加第31届世乒赛的4名日美两国选手以及美国前乒协主席谢·克罗斯兰发来的致辞，她们表示有幸目睹了乒乓球为世界和平作出贡献，深切感到民间交流与体育交流的重要性。

1971年春季，第31届世乒赛在日本名古屋市爱知县体育馆举行。以此次赛事为契机，中方邀请美国乒乓球队访华，率先打开了中美两国人民民间友好往来的大门。1972年2月，美国总统尼克松访华，同年日本首相田中角荣访华，这段推动中美、中日邦交正常化的历史，被世人誉为以小球转动大球的“乒乓外交”。

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