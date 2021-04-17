新华社华盛顿4月17日电 中国驻美国大使馆发言人17日说，美日领导人联合声明涉华内容已经完全超出正常发展双边关系的范畴，损害第三方利益，损害地区国家相互理解与信任，损害亚太和平与稳定。

发言人指出，台湾、涉港和涉疆问题是中国的内政，东海、南海涉及中国领土主权和海洋权益，这些问题关乎中国的根本利益，不容干涉。我们对美日领导人联合声明相关言论表示强烈不满和坚决反对。中方必将坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。

“明明是企图在亚太地区搞分裂、搞针对别国的‘小圈子’，却冠之以‘自由开放’，实在是莫大的讽刺。美日这种图谋逆时代潮流而动，拂地区国家民心而行，势必以损人的目的出发，以害己的结果告终。”发言人说。

发言人指出，美日口口声声说要应对本地区各种挑战，但当前本地区面临的最迫切安全挑战是日本单方面决定把福岛核污染水排入海洋，这种做法极其不负责任，严重损害地区国家和人民的切身利益。美国的纵容态度也同样不可取。

“美日难道想要打造一个‘核废污染的印太地区’吗？美日如果还能顾及维护人类共有的海洋环境，还能顾及地区国家人民包括其自身子孙后代的健康安全，就应该慎重对待核污染水处置问题。”发言人说。

美国和日本领导人16日发表联合声明，提及双方将打造自由开放的印太地区，就“中国对印太地区和平与繁荣的影响”交换意见。

中国外交部发言人赵立坚16日表示，日美应该严肃对待中方关切和要求，不得采取干涉中国内政、损害中国利益的言行，不得搞针对中国的“小圈子”。

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