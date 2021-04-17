新华社北京4月17日电 综合新华社驻外记者报道：中国国家主席习近平16日在北京同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行中法德领导人视频峰会。多国人士认为，习近平主席宣布中国将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，体现了中国对全球应对气候变化的坚定承诺和重要贡献；此次视频峰会将推动中欧双方在应对气候变化、绿色发展、数字技术、抗击疫情等多领域务实合作，推动后疫情时代世界经济复苏。

巴黎法中友好协会副主席利亚齐德·本哈米表示，此次视频峰会向国际社会传达了积极信号，表明中国和欧盟在全球气候治理领域密切合作、相互支持，成为共同应对气候变化的重要推动力。中国的承诺雄心勃勃且至关重要。此外，中国在向世界其他地区提供新冠疫苗方面发挥了积极作用。欧洲和中国应当在疫苗方面加强协调，以使疫苗服务于全球公共利益，这既是人道主义义务，也是公共健康需求。

西班牙马德里自治区博阿迪利亚-德尔蒙特市市长乌韦达说，习近平主席在此次视频峰会上的承诺非常及时和重要，气候变化是一项全球性挑战，需要各国积极应对，欧洲应制定新的促进可持续发展、智能和公平的规划以应对气候变化。

乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院副教授安里·沙拉波夫说，中国的重大承诺表明中国作为负责任大国保护环境、应对气候变化的决心。中国将人类命运共同体理念付诸实践，积极参与全球环境治理，大力推动环境领域国际合作，成为全球生态文明建设的重要参与者。

乌克兰汉学家阿列克谢·科瓦尔认为，过去10年，中国加快能源结构调整步伐，减少化石能源消耗，积极发展太阳能等新能源。中国诸多措施体现了在应对全球气候变化方面的切实努力和大国担当，中国已成为履行应对气候变化承诺和行动的领导者。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基说，中国率先作出重要承诺，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和，这体现了中国主动为应对全球气候变化多作贡献的担当。中国坚定不移贯彻绿色发展理念，把生态文明建设和生态环境保护摆在治国理政的重要位置，值得广大发展中国家学习和借鉴。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰表示，此次视频峰会为国际多边合作应对气候变化树立了良好范例。中方承诺将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和，为应对气候变化的国际努力树立了大国典范。

阿曼气象学专家哈米德认为，中国在应对全球气候变化方面的努力是积极和无私的，很多发达国家应效仿中国也宣布各自的减排目标。目前新冠疫情依然肆虐全球，全世界应携手抗疫，合理公平地分配新冠疫苗。某些国家大量囤积疫苗，不仅不利于全球抗疫，最终也会损害到自己。中国反对“疫苗民族主义”，倡导支持和帮助发展中国家获得疫苗进行抗疫，是为全球抗疫采取的积极行动。

法国智库席勒研究所研究员克里斯蒂娜·比埃认为，欧洲应正确把握欧中关系发展大方向。面对新冠疫情带来的冲击，欧洲和中国加强对话与合作成为当务之急，将对全球经济复苏发挥重要积极作用。当前，欧中之间新的合作机会在众多领域涌现，例如双方都希望大力发展数字技术等。

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱认为，欧中应加强在生态环保和绿色发展领域的合作，将应对气候变化打造成欧中合作的重要支柱。

柏林自由大学高级研究员贝特霍尔德·库恩认为，气候变化问题是全球性挑战，需要各国采取紧急措施共同应对。此次视频峰会的重要意义在于，欧中发出就应对气候变化问题持续合作、共同努力的信号。

韩中城市友好协会会长权起植表示，为维护地球生态系统的可持续发展，加强国际间多边合作非常重要，此次视频峰会具有现实意义，对提高国际社会对气候变化的关注将起到重要作用。

波兰《论坛报》主编彼得·加齐诺夫斯基说，中国和欧盟在疫情期间开展了合作，抗击疫情的同时共同保障了全球产业链供应链的稳定。在中国和多方努力下，全球疫苗注射有序推进，经济和社会生活逐步恢复，欧中合作也将迎来新的机遇。中欧投资协定谈判如期完成、中欧地理标志协定的生效，为双方合作注入新的动力、提供新的平台。中国强调将扩大高水平对外开放，致力于营造公平、公正、非歧视的营商环境，欧洲和世界各国都非常欢迎，这是促进团结合作、实现互利共赢之举。（参与记者：徐永春、唐霁、熊思浩、蔡国栋、任珂、陆睿、杨元勇、张章、李东旭、冯俊伟、林昊）

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