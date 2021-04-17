中新社莫斯科4月17日电 (记者 王修君)俄罗斯外交部网站16日发布消息称，俄罗斯将采取多项措施回应美国对俄制裁，其中包括驱逐美国驻俄外交人员，禁止美国驻俄使领馆从俄罗斯或第三国雇佣行政、技术人员等。

消息说，驱逐美国驻俄外交人员数量将与美国驱逐俄驻美外交人员数量相等。

4月15日，美国以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等恶意活动为由，对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员。

消息说，俄方注意到此前波兰驱逐3名俄罗斯驻波兰外交人员。作为回应，俄方将驱逐5名波兰驻俄外交人员。

此外，消息还提到俄方措施还包括限制美方以短期出差形式前往俄罗斯协助美驻俄使领馆工作，停止美国国家机构控制的基金和非政府组织在俄境内的活动等。

消息提到，上述措施只是俄方可用措施的一部分。俄方希望避免俄美形势进一步升级并准备与美方进行专业的对话，以找到使两国关系正常化的方法。

当天俄外交部在另一份声明中还提到，为应对今年3月2日美国对俄实施的制裁，俄方决定禁止美国总检察长、美国国土安全部部长、美国联邦调查局局长、美国国家情报局局长以及美国总统前国家安全事务助理等多位现任和前任高官进入俄罗斯。

据塔斯社消息，当天俄总统助理乌沙科夫召见美国驻俄大使沙利文，建议其返回美国，同美国政府官员磋商美俄关系发展问题。

俄罗斯国家杜马(议会下院)国际事务委员会主席斯卢茨基当天表示，驱逐美驻俄外交人员等措施是对美方制裁充分和平等的回应。俄方将对美国施加的任何制裁作出反应。

美俄关系近年来持续紧张。美国拜登政府今年1月上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。(完)

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