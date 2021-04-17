中新网4月17日电 综合报道，日前，美国对俄罗斯祭出多项制裁，包括驱逐10名俄方外交人员等。16日，俄外长拉夫罗夫宣布，以对等原则，将驱逐10名美国驻俄外交人员等作为回应。此外，针对日前美国总统拜登关于今夏在欧洲与俄总统普京会晤的建议，拉夫罗夫表示，莫斯科积极评估有关提议。

反制！俄罗斯将驱逐美方外交人员

俄罗斯外交部网站发表声明称，俄公布对美国新制裁的回应措施。声明显示：“以对等原则，将按照美国政府对俄罗斯外交官采取的行为，驱逐等量的美国驻俄罗斯外交使团的工作人员。”同时，俄方将无限期禁止8名美国现任和前任官员和活动家进入俄境内。

另外，俄罗斯有意停止由美国国务院和其它美国国家机构控制的基金和非政府组织在俄境内的活动。

俄罗斯外交部强调，莫斯科将对华盛顿任何制裁做出回应。不过声明也指出，莫斯科希望避免与美国的紧张关系进一步升级，消息显示：“显然，当前极端紧张的局势意味着，我们两国大使必须在各自国家首都对情况进行分析并展开磋商。”

俄外长拉夫罗夫此前表示，俄总统助理乌沙科夫在与美国驻俄大使沙利文进行会谈时，建议他前往华盛顿以进行严肃和详细的磋商。

此外，针对日前美国总统拜登关于今夏在欧洲与俄总统普京会晤的建议，拉夫罗夫表示，莫斯科积极评估有关举行俄美领导人峰会的提议。拉夫罗夫称：“就拜登提议举办双边峰会的建议发表很多言论。我们已经指出，我方对此持积极态度，目前正在研究该倡议的不同方面。”

美方：遗憾、将保留作出回应的权利

美国国务院发言人表示，对俄罗斯“导致升级和令人失望的”对抗措施感到遗憾，并保留对这些措施作出回应的权利。

该名发言人强调，“我们不久前的行动是相称且合适的。”发言人指出：“陷入升级循环不符合我们的利益，但我们保留对俄罗斯所有反制措施作出回应的权利。”

近年，美俄关系持续紧张。美国新一届政府2021年1月上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全等问题上分歧明显，对抗加剧。

4月15日，美国以俄进行网络袭击、干预美国选举等恶意活动为由，对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员。

(责编：郝江震、白宇)