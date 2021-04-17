新华社圣地亚哥4月16日电（记者尹南 张笑然）智利卫生部16日公布了中国科兴新冠疫苗保护效果在该国的真实世界研究结果。研究显示，该疫苗在第二剂接种14天后预防有症状感染的有效率为67%。

真实世界研究是指通过收集真实世界环境中与患者有关的数据，获得医疗产品的使用价值及潜在益处或风险的证据。主持这项研究的智利卫生部顾问阿劳斯说，研究表明，科兴疫苗在第二剂接种14天后对预防住院治疗的有效率为85%，预防进入重症监护病房的有效率为89%，预防感染所致死亡的有效率为80%。

阿劳斯说，研究显示，在病毒高度流行环境下，科兴新冠疫苗可以有效减少新冠有症状感染及病情加重的情况。此次报告的是初步研究结果，此后智利卫生部将逐月更新报告。

智利卫生部长帕里斯说，该研究表明科兴新冠疫苗是有效的。智利将继续在全国推动新冠疫苗大规模接种，公众应继续严格遵守各项防疫规定，不放松戴口罩、保持社交距离等自我防护措施。

智利于2月3日启动全国新冠疫苗大规模接种。截至本月15日，智利有766万人接种了新冠疫苗，全国接种总剂次为1293万，其中约九成为中国科兴新冠疫苗。

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