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劳尔·卡斯特罗：古巴愿与美国开展互相尊重的对话

2021年04月17日15:20 | 来源：新华社
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　　新华社哈瓦那4月16日电（记者朱婉君）古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗16日抨击美国政府近年来对古残酷打压，但表示古方愿与美方开展互相尊重的对话，并建立新型两国关系。

　　劳尔·卡斯特罗在古巴共产党第八次全国代表大会上作报告时指出，在美国前总统特朗普执政4年内，美国政府对古采取超过240项制裁措施，还将231个古巴实体列入制裁名单，以前所未有的方式向古发动最全面、不平等的经济战，企图扼杀古巴经济，制造社会动荡。此外，美国在西半球固守“门罗主义”，威胁地区和平与安全。

　　劳尔·卡斯特罗说，当前古美关系的任何变化都将触及美对古解除封锁的问题，需要美国政府审慎决策。他表示，古美有可能建立合作互利的关系，但美方不可妄想古巴在捍卫社会主义、主权、独立等原则上让步。

　　美国白宫发言人普萨基16日在例行记者会上被问及当天开幕的古共八大时表示，对古政策转向不在拜登政府优先要务之列。

　　1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国恢复外交关系，但美国并未全面解除对古封锁。2017年特朗普政府上台后，美国再次收紧对古政策。

(责编：郝江震、白宇)

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