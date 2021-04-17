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日本政府推进核污染水排放入海 福岛渔业组织明确表示反对

2021年04月17日15:01 | 来源：新华社
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　　新华社东京4月17日电（记者姜俏梅）在国内外对核污染水排放入海一事的质疑和反对声中，日本政府16日召开相关事宜的首次阁僚会议，决定增设一个工作组，并在一年内制定一项排放计划。

　　日本内阁官房长官加藤胜信当天在会上表示，将采取措施，以“促进国内外（对日本将核污染水排放入海）的理解”。日本政府当天向福岛县渔业协同组合联合会进行了说明，但该联合会明确表示，反对将核污染水排放入海。

　　阁僚会议决定，政府新设工作组，任务是听取相关方面意见，以研究核污染水排放入海引起的所谓“传闻伤害”对策。会议还决定，政府计划在听取旅游、渔业相关人士意见后在一年内制定一项排放计划。

　　受2011年发生的大地震及海啸影响，日本福岛第一核电站发生1至3号机组堆芯熔毁事故，包括为冷却堆芯而注入的水和其后不断汇入的地下水和雨水，截至今年3月，该核电站内已产生125万吨核污染水，且还在继续增加。

　　本月13日，日本政府正式决定将上述核污染水经过滤并稀释后排放入海，排放将于约两年后开始，预计将持续20年至30年，直至福岛核电站完成反应堆废除工作。

　　国际原子能机构总干事格罗西14日在接受新华社等中国媒体采访时表示，日本向太平洋排放核污染水不应对环境造成损害。他表示，日本回应国际社会关切的方法是增强“透明度”。

(责编：高歌、杨牧)

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