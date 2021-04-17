中新网4月17日电 据中国驻美使馆网站消息，中国驻美使馆发言人17日就美日领导人联合声明涉华内容答记者问时表示，我们对美日领导人联合声明相关言论表示强烈不满和坚决反对。中方必将坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。

有记者提问称，16日，美国和日本领导人发表联合声明，提及双方将打造自由开放的印太地区，就中国对印太地区和平与繁荣的影响交换意见，并就东海、南海、台湾、香港、新疆等问题表达关切。中方有何评论？

对此，中国驻美使馆发言人表示，台湾、香港和涉疆问题是中国的内政，东海、南海涉及中国领土主权和海洋权益，这些问题关乎中国的根本利益，不容干涉。我们对美日领导人联合声明相关言论表示强烈不满和坚决反对。中方必将坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。

发言人指出，美日上述言论已经完全超出正常发展双边关系的范畴，损害第三方利益，损害地区国家相互理解与信任，损害亚太和平与稳定。明明是企图在亚太地区搞分裂、搞针对别国的“小圈子”，却冠之以“自由开放”，实在是莫大的讽刺。美日这种图谋逆时代潮流而动，拂地区国家民心而行，势必以损人的目的出发，以害己的结果告终。

有记者提问称，日本政府决定将福岛核废水排入海洋，美国已予以支持。中方有何评论？

“美日口口声声说要应对本地区各种挑战，但当前本地区面临的最迫切安全挑战是日本单方面决定把福岛核废水排入海洋，这种做法极其不负责任，严重损害地区国家和人民的切身利益。”中国驻美使馆发言人指出，美国的纵容态度也同样不可取。“美日难道想要打造一个‘核废污染的印太地区’吗？美日如果还能顾及维护人类共有的海洋环境，还能顾及地区国家人民包括其自身子孙后代的健康安全，就应该慎重对待核废水处置问题。”

中国驻美使馆网站截图

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