新华社渥太华4月16日电 （记者李保东）加拿大公共卫生署16日公布的数据显示，过去一周，该国平均单日新冠死亡病例数达41例，比之前一周增加了38%；日均新增确诊病例达8600多例。

加拿大医学协会16日发表声明说，加拿大正处于疫情最关键时刻，政府应采取真正的全国性措施加以应对。

加拿大公共卫生署的数据还显示，过去一周该国日均需要住院治疗的新冠患者超过3400人，其中约1050人需入重症监护室接受治疗，比上周分别增加了34%和22%。15日加拿大报告新增新冠确诊病例9561例，创疫情暴发以来单日最高纪录。

据加拿大电视台16日报道，截至当天下午，加拿大累计新冠确诊病例达1103210例，累计死亡23533例。

疫情最严重的安大略省16日宣布升级抗疫措施，包括禁止跨省旅行，关闭高尔夫球场、公园、网球场、户外足球场和露营地等；超市等必需品零售商店的客容量限制在25%；把从4月8日开始的为期两周的居家令期限延长到5月底等。

加拿大医学专家指出，造成目前该国疫情恶化的主要原因是变异病毒感染病例日益增加、疫情管控不到位和接种疫苗速度滞后。

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