新华社联合国4月16日电（记者尚绪谦）联合国安理会16日一致通过第2570号决议，批准联合国秘书长关于向利比亚派遣停火督查员的提议。

决议批准联合国秘书长古特雷斯在4月7日致安理会的信中关于停火督查员组成和运作的提议。古特雷斯在信中建议分阶段向利比亚派出停火督查员，作为联合国利比亚支助特派团（联利支助团）的一部分，停火督查员最初规模为60人。

决议吁请联利支助团向利比亚“5+5”联合军事委员会和利比亚停火监督机制提供支持，包括推动建立互信措施，在条件成熟时逐步部署联合国停火督查员。

决议还敦促利比亚各方确保落实2020年10月23日签署的利比亚全面停火协议，敦促联合国所有会员国尊重这一停火协议并支持其落实，包括立即从利比亚撤出所有外国军队和雇佣军。决议敦促利比亚过渡政府为定于今年底举行的总统和议会选举进行必要准备。

此外，联合国安理会16日还一致通过第2571号决议，决定将针对利比亚石油非法出口的禁令延长至2022年7月30日。决议还决定，将协助安理会利比亚制裁委员会工作的专家小组的授权延长至2022年8月15日。决议要求联合国会员国切实执行对利比亚的武器禁运以及资产冻结和旅行禁令等制裁措施。决议敦促联合国所有会员国避免军事介入利比亚冲突或采取加剧冲突的其他行动。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟，与民族团结政府在利比亚境内形成割据对峙之势。在联合国斡旋下，利比亚冲突双方于2020年10月23日在日内瓦签署全面停火协议，并于11月在突尼斯举行的政治对话期间就“通往选举的路线图”达成一致，同意2021年12月24日举行总统和议会选举。2021年2月，利比亚政治对话论坛在日内瓦选举产生利比亚统一临时行政机构，包括过渡政府总理和总统委员会。2021年3月10日，利比亚新民族团结政府（即过渡政府）成立。

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