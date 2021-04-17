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国家能源龙源南非公司与南非时代传媒集团签署战略合作谅解备忘录

2021年04月17日10:40 | 来源：人民网-国际频道
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16日，国家能源集团龙源南非公司与南非时代传媒集团（Arena Holdings）通过视频方式，签署战略合作谅解备忘录，达成合作意向。图片来源：会议截图

人民网约翰内斯堡4月16日电 （刘畅） 16日，国家能源集团龙源南非公司与南非时代传媒集团（Arena Holdings）通过视频方式，签署战略合作谅解备忘录，达成合作意向。本次签约标志着双方合作进入新的里程碑，为在南非的中国企业传播中国声音、讲好中国故事，探索了更加有效的途径。此次签署仪式由人民网南非公司首席联络官Dalin Daniels主持。

龙源南非公司在签署仪式上表示，2020年，在人民网南非公司协调下，龙源南非公司与时代传媒开展了一系列宣传活动，为此次战略合作谅解备忘录的签署打下了坚实的基础。此次签署的战略合作谅解备忘录将进一步推动龙源南非公司与南非主流媒体的交流与合作，公司也将策划更多丰富多样的宣传和公益活动，提升企业知名度和影响力，为推动中南友好贡献力量。

时代传媒集团代表Semeyi Zake表示，很荣幸能与龙源南非公司签署谅解备忘录，感谢人民网南非公司在此次战略合作谅解备忘录前期筹备中做出的努力。他还提到，非常期待与龙源南非公司建立富有成效的合作关系，分享在南非发展可再生能源的重要性，以及中国企业在当地积极履行社会责任的精彩故事。

龙源南非公司在南非北开普省德阿镇投资并运营两座风电场，是中国国有企业在非洲第一个集投资、建设、运营为一体的风电项目。其中，德阿2北区风电项目是南非目前已投产的最大风电项目。龙源南非公司在做好公司经营的同时，履行企业社会责任，担负应尽社会义务，树立企业品牌，塑造良好形象。公司在医疗、教育、体育、基础设施、助力抗疫、文化共兴等领域，全方面开展社会公益活动，援助各级政府、社区和民众，回馈社会，合作共赢。

时代传媒集团是南非主要的英语出版集团之一、第二大数字出版商，拥有非洲大陆最大的音乐和独立电影目录，并经营有电视频道，集团同时拥有《星期日泰晤士报》《索韦坦》《金融邮报》《先驱报》《加洛音乐》和《联合印刷》等标志性品牌。

(责编：高歌、刘慧)

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