人民网联合国4月16日电 （记者李晓宏）世界卫生组织15日发布的一份报告显示，尽管面临抗生素耐药性的严峻挑战，全球尚未能开发出急需的新型抗菌治疗方法，目前处于临床开发的43种抗生素中，没有一种能够充分解决世界上最危险细菌的耐药性问题。

据了解，近几十年来投放市场的几乎所有新抗生素都是上世纪80年代研发的各种抗生素药物的变体。世卫组织助理总干事哈南·巴尔基表示，开发、生产和分配有效的新抗生素的持续失败进一步加剧了抗生素耐药性的影响，并威胁人类成功治疗细菌感染的能力。

在资源有限的环境中，以及在诸如新生儿和幼儿等弱势群体中，抗生素耐药性的影响最为严重。细菌性肺炎和血液感染是5岁以下儿童死亡的主要原因。大约30％患有败血症的新生儿由于感染对多种一线抗生素具有抗药性的细菌而死亡。

据介绍，世卫组织每年发布“备选抗生素报告”，评估处于临床测试阶段以及早期产品开发阶段的抗生素。2020年的“备选抗生素报告”显示，全球备选药物开发近乎处于静止的状态。近年来，只有很少的抗生素被监管机构批准，最近批准的抗生素中，82％是耐药性已经很普遍的现有抗生素类别的衍生物，这些新药预计很快就会产生耐药性。因此，临床研发和最近批准的抗生素，不足以应对日益增长的抗生素耐药性出现和扩散带来的挑战。

报告指出，虽然有一些处于不同开发阶段的有前途的产品，但是由于药物开发过程中巨大的经济成本和内在的科学挑战，这些产品中只有一小部分会最终进入市场。再加上成功的抗生素产品能带来的投资回报少，导致主要私营投资者和大多数大型制药公司的积极性不高。

抗生素开发方面缺乏进展，突出了需要探索治疗细菌感染的创新方法。今年的报告首次包括了对非传统抗菌药物的全面概述，凸显了正在开发的27种非传统抗菌剂，包括抗体、噬菌体，以及支持患者免疫反应并削弱细菌的作用疗法。

同时，应对新冠肺炎疫情大流行的挑战，也为解决新抗生素开发问题带来契机。2019冠状病毒病危机，揭示了在有足够政治意愿和企业参与的情况下，解决抗菌药物和疫苗研发资金的缺口可以迅速取得进展。

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