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劳尔·卡斯特罗宣布卸任古共中央第一书记

2021年04月17日09:37 | 来源：新华社
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　　新华社哈瓦那4月16日电 （记者朱婉君）古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗16日表示，将正式卸任党的最高领导人职务，将国家领导权移交给有准备、有经验、坚守革命原则的新一批领导人。

　　古巴共产党第八次全国代表大会当天在首都哈瓦那开幕，劳尔·卡斯特罗代表古共中央作报告时作出上述表述。

　　他说，新一批党的领导人代表古巴革命的延续，自己对国家未来充满信心。他还表示，卸任古共中央第一书记后，他将不会在党的领导机构内担任任何职务，但作为一名革命战士将继续为党贡献绵薄之力，直至生命尽头。

　　“没有什么迫使我作出这个决定，但我相信榜样的力量和价值，也相信同胞们能理解。”劳尔·卡斯特罗表示，将时刻捍卫祖国、古巴革命和社会主义。在场约300名代表起立鼓掌。

　　此外，劳尔·卡斯特罗还在报告中主要分析了当前古巴经济形势、抗疫表现、党内干部培养等方面情况，并揭批美国对古敌对政策。他指出，推动经济发展和树立坚定的意识形态立场是党的重要任务。

　　劳尔·卡斯特罗现年89岁，曾跟随兄长、已故古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗投入反独裁政府的武装斗争。1965年10月，劳尔·卡斯特罗当选古共中央第二书记。2008年2月，他当选古巴国务委员会主席兼部长会议主席。2011年和2016年，他在古共六大和古共七大上两次当选古共中央第一书记。2018年4月，他卸任古巴国务委员会主席兼部长会议主席。

　　古共八大为期4天，将于19日闭幕。会议将选举党的新领导机构。

(责编：高歌、杨牧)

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