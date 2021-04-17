美国印第安纳州警方16日说，首府印第安纳波利斯西南部一处联邦快递中心15日深夜发生枪击，至少8人中弹身亡，另有数人受伤，枪手随后自尽。

印第安纳波利斯市警察局发言人吉纳·库克当天在记者会上说，事发地点位于印第安纳波利斯国际机场附近，警方当地时间15日晚11时后接到枪击报警并赶到现场。迄今确认9人死亡，包括一名枪手。至少4人住院治疗，其中一人伤势严重。另有两人在现场接受治疗后离开，没有执法人员在枪击中受伤。

库克说，暂未确定枪手身份，“我们正在努力收集更多信息，并与调查部门合作”。

案发现场的媒体直播视频画面显示，联邦快递一处设施外的停车场拉起警戒线。自称在事发快递中心工作的目击者杰里迈亚·米勒告诉美国媒体，他听到几声枪响后“看到一个人拿着某种冲锋枪”。

另一名男子帕尔明德·辛格说，他的一名亲人“左臂中弹……现在在医院里。”

事发联邦快递中心雇员4000多人，是这家物流企业全球第二大中心。美联社报道，一些员工家属聚集在当地一家酒店，等待亲人的消息。

联邦快递发表声明说，正在与相关部门合作，努力获取更多信息。

今年以来，美国枪击事件频发。4月8日，得克萨斯州布赖恩市一家橱柜制造企业发生枪击事件，造成1人死亡、至少5人受伤。3月16日，一名枪手袭击佐治亚州亚特兰大市区两家水疗中心和城郊一家按摩店，造成8人死亡、两人受伤。1月，包括一名孕妇在内的5人在印第安纳波利斯遭枪杀。

美国总统约瑟夫·拜登8日宣布一系列加强枪支管制的行政措施，包括取缔没有序列号、无法追踪的“幽灵枪”。他说，枪支暴力已经成为美国国内的一种“流行病”，每天都在夺走生命。（刘曦）（新华社专特稿）

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