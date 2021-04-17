一名法国官员16日说，欧洲联盟大概率不会与英国阿斯利康制药公司就订购新冠疫苗签新合同。这家药企与英国牛津大学联合研发的新冠疫苗可能关联血栓，引发担忧。

法国经济部分管工业的部长级代表阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢告诉媒体记者，尽管欧盟暂时没有作出决定，但“大概率”不会再订购阿斯利康疫苗，“我们还没有与强生和阿斯利康商讨签订新合同，但已经与辉瑞和生物新技术以及莫德纳讨论”。

美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗、美国莫德纳公司研发的新冠疫苗、美国强生公司旗下杨森制药有限公司研发的新冠疫苗以及阿斯利康疫苗已经获批在欧盟地区紧急使用。由于多国报告阿斯利康和强生疫苗接种者出现血栓，一些国家对接种作出年龄限制，丹麦14日宣布彻底弃用阿斯利康疫苗。

尽管出现血栓病例，欧洲药品管理局、世界卫生组织专家依然认为接种新冠疫苗利大于弊。

法新社报道，上述两种疫苗推广遇挫，令借助大规模接种迅速结束全球疫情的可能性变小。不过，5000万剂原定今年年底运抵欧洲的辉瑞疫苗预期最快本月交付。（包雪琳）【新华社微特稿】

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