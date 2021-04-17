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第三方愿“搭台”促美俄元首会晤　俄不急答复

2021年04月17日09:18 | 来源：新华网
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　　芬兰总统府16日确认，有意邀请美国总统约瑟夫·拜登和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在芬兰举行会晤。奥地利外交部同一天表达类似意愿。

　　美俄关系近期持续恶化，两国元首能否会晤引发关注。俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫16日说，俄方正考虑如何回应美国政府前一天宣布的新一轮制裁，需要时间分析美方提议。

　　他国愿“搭台”

　　芬兰总统府一名发言人16日向法新社记者确认，芬兰总统绍利·尼尼斯托向美、俄两国提议在芬兰举行元首会晤。“涉及这场可能举行的会晤，我们已经向美国政府和俄罗斯政府说明了芬兰（提供会晤场所）的意愿。”

　　奥地利外交部同一天在声明中说，奥地利方面提议举行美俄元首会晤，美俄两方“都知道我们有意”促成会晤，“会晤是否举行，何时、在哪儿举行都由美俄两国说了算”。

　　2018年7月，普京与时任美国总统唐纳德·特朗普在芬兰首都赫尔辛基会晤。

　　拜登本月13日同普京通电话讨论美俄关系发展，其间提议与普京在第三国会晤讨论双边关系。

　　俄仍在考虑

　　美国政府15日宣布制裁多个俄罗斯实体、驱逐多名俄外交官以后，白宫方面确认有关美俄元首会晤的邀请“仍然有效”，但在俄方看来，美方举措无益于峰会前景。

　　佩斯科夫16日说，普京需要时间分析拜登有关两人会晤的提议，“拜登提出一系列提议，有关会晤的提议与普京之前的提议有不少重合之处。当然，普京需要一些时间分析这项提议”。

　　俄美关系近期持续紧张。美国情报机构3月指认俄罗斯干预美国总统选举、对美国发动网络攻击，拜登同期负面评价普京，俄方随即召回驻美大使阿纳托利·安东诺夫。美国政府近期频繁就俄方在俄罗斯与乌克兰边境集结军队表示关切。俄方回应，相关驻军部队旨在确保俄罗斯边境安全，却被一些西方国家用作指认俄方导致乌克兰东部局势升温的“借口”。

　　俄酝酿回应

　　当被媒体记者问及俄方将如何回应美方最新制裁，佩斯科夫16日说，以对等原则反制是“惯例”，普京将决定如何回应。

　　俄罗斯卫星通讯社16日报道，俄外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫召见美国驻俄罗斯大使约翰·沙利文期间告知对方，美方最新制裁“重创两国关系”、俄方近期将采取一系列回应措施。

　　这家媒体还说，俄罗斯驻美国大使安东诺夫16日前往俄外交部出席会议。

　　佩斯科夫说，普京将决定安东诺夫何时返回美国首都华盛顿。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：高歌、杨牧)

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