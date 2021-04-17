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韩正同美国总统气候问题特使克里举行视频会见

2021年04月17日09:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月16日电  中共中央政治局常委、国务院副总理韩正16日在北京通过视频方式会见来华访问的美国总统气候问题特使克里。

　　韩正表示，气候变化事关全人类福祉。中国实施积极应对气候变化国家战略，是全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。去年习近平主席宣布中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，以及提高国家自主贡献力度的新举措。中国应对气候变化，态度是坚决的、行动是有力的。我们将脚踏实地实现这些目标。

　　韩正指出，中美作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，在应对气候变化方面有很多共同利益。中方重视与美国开展应对气候变化对话合作，欢迎美国重返《巴黎协定》，期待美方维护《巴黎协定》，承担起应尽责任，作出应有贡献。应对气候变化，应遵循共同但有区别的责任原则。中方愿与美方发挥各自优势，保持对话合作，与各方一道共同推进落实《巴黎协定》。

　　克里表示，应对气候变化这一全球性挑战，美中合作至关重要。中方为应对气候变化作出了巨大努力。美方愿与中方加强沟通，深化合作，加紧落实《巴黎协定》目标，共同为应对气候变化危机作出更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2021年04月17日 02 版）

(责编：高歌、杨牧)

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