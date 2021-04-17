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世卫专家强调合作与疫苗是战胜新冠疫情唯一途径

2021年04月17日07:01 | 来源：新华网
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　　新华社雅典4月16日电（记者于帅帅）世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格16日在希腊首都雅典表示，合作与疫苗是全球战胜新冠疫情的唯一途径。

　　克卢格于15日抵达雅典，随后出席世卫组织设立的雅典护理质量和患者安全中心揭幕仪式。他于16日与希腊总理米佐塔基斯举行了会晤。

　　据希腊媒体报道，克卢格在会晤中表示，合作与疫苗是全球战胜新冠疫情的唯一途径。他呼吁各国扩大疫苗接种的规模，希望民众增强对疫苗接种的信心。他还说，当前全球每年约有800万人因护理不善而死亡，欧洲民众需要得到更好的护理。雅典护理质量和患者安全中心将成为一个创新枢纽，所有欧洲国家都可以从中受益。

　　米佐塔基斯也强调，接种疫苗安全有效，接种的好处远远大于可能的风险。

　　根据世卫组织发表的公报，新设立的雅典护理质量和患者安全中心将有助于在世卫组织欧洲区域内实现最高水平的卫生福祉和健康保护，密切世卫组织与东南欧国家和地中海国家民众的联系。

　　据希腊政府发布的数据，截至16日，希腊已接种超过240万剂新冠疫苗。

(责编：曹昆、岳弘彬)

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