新华社北京4月16日电 美国自恃超级大国，惯以“国际法维护者”自居，动辄打着国际规则旗号对其他国家横加指责、滥施制裁。而美国自身却以政治私利为先，毁约退群、反复无常，将国内法凌驾于国际法之上，不断借口民主、人权干涉别国内政，悍然发动战争侵犯他国主权，肆意破坏国际秩序，严重威胁国际安全，所作所为严重违反包括《联合国宪章》在内的国际法规则。美国让别国遵守规则，实质上是让别国屈从于美国主导的单极独霸的世界秩序。

一、干涉他国内政，侵犯别国主权

◆不干涉内政原则是《联合国宪章》重要原则和国际关系基本准则，但美长期打着所谓民主和人权旗号，在意识形态、涉台、涉港、涉疆、涉藏等问题上干涉中国内政。美政府通过对台军售、与台官方交往、默许怂恿“台独”言行等为海峡两岸统一制造障碍。香港回归后，美与香港少数反对派勾连，煽动反中乱港。大肆抹黑中国政府治疆政策及去极端化和反恐努力，恶意诋毁中国新疆人权状况，对中方人员和实体滥施单边制裁。美国前国务卿鲍威尔办公室主任威尔克森亲口承认，所谓新疆维吾尔族问题，只不过是美国企图从内部长期搞乱中国、遏制中国的战略阴谋。

◆美作为“东伊运”在联合国安理会1267委员会列名的共提国，在“东伊运”恐怖组织定性问题上出尔反尔。2020年11月，美撤销对“东伊运”恐怖组织的认定，公然为恐怖组织“洗白”。美还常年为“民运”“东突”“法轮功”等人员提供庇护，美政客多次会见上述人员，为其张目，与其为伍，真实目的昭然若揭，就是以“民主自由”为名，行干涉内政之实。

◆国家主权原则适用于网络空间是一项国际共识，而美凭借信息技术优势和网络军事力量，一再入侵和攻击他国网络系统，构成对他国主权的侵犯。2013年6月，“棱镜门”事件就系统披露了美国长期入侵他国网络系统、实施大规模网络监控和窃密的事实。

◆美西方以“传教士方式”在全球推广其所谓自由民主体制，大搞“颜色革命”，其支持策动的“阿拉伯之春”，导致西亚北非诸多国家至今仍处于动荡之中。美还长期在委内瑞拉、巴拿马及多个中东国家进行情报渗透和颠覆活动，协助反对派策动政变，严重干涉他国内政。

◆美是《海牙取证公约》《联合国反腐败公约》《联合国打击跨国有组织犯罪公约》等国际公约的缔约国，还对外缔结了69项刑事司法协助条约，却借口司法协助程序效率低、束缚多，通过国内立法、司法判例等方式创立“爱国者法案传票”“丰业银行传票”等传票取证制度，频频进行强制域外取证，严重损害外国司法主权和法律尊严。

◆新冠肺炎疫情发生以来，美出现多起就疫情向中国政府追责索赔的滥诉案。国际法专家认为，美国法院受理就疫情对中国政府的起诉违反了《联合国宪章》确认的国家主权平等原则以及国际法中的主权豁免原则，严重侵犯中国国家主权和尊严。

二、践踏国际规则，威胁和平安全

◆美长期无视禁止非法使用武力或以武力威胁这一国际法基本原则，多次悍然对主权国家发动战争。2003年，美以一小瓶白色洗衣粉栽赃伊拉克，在未得到联合国授权情况下，以“清除大规模杀伤性武器”为名对伊发起攻击，造成数十万人伤亡，100多万人无家可归。2018年，美英法等国对叙利亚发动空袭，造成成千上万无辜平民伤亡、流离失所。联合国2019年一份报告认为，美西方联军可能没有将袭击目标指向特定军事目标，或者没有采取必要预防措施，可能构成战争罪。所谓叙利亚政府使用化学武器的证据，事后也被证明是美英情报部门资助的“白头盔”组织自编自导自演的摆拍视频。2020年1月，美军违反《联合国宪章》和《日内瓦公约》有关发动武力的规定，对伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼“定点清除”。

◆美不断升级核武库，降低核武器使用门槛，利用所谓“三边谈判”借口逃避自身核裁军特殊责任，甚至讨论重启核试验问题。美还在亚太、中东欧部署反导系统，寻求在亚太和欧洲地区部署陆基中导，企图强化军事存在，建立绝对优势。

◆美独家反对《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，妨碍国际社会对各国生物活动进行核查的努力，成为生物军控进程的“绊脚石”。在全球多地秘密建立生物实验室，开展生物军事化活动，德特里克堡基地与新冠病毒传播之间的疑云至今未解。作为世界上唯一拥有化学武器库存的国家，美多次推迟化武销毁时间，消极履行自身义务，成为建立“无化武世界”的最大障碍。

◆美组建外空军，成立外空司令部，加速开展外空武器试验和军事演习，威胁外空安全，严重背离和平利用外空的理念。2015年，美国立法允许对月球等天体上的自然资源进行商业开发，违反1967年《外空条约》规定的“外空不得据为己有”等重要原则。

◆美本土距南海8300多英里，却在南海周围建立多个部署进攻性武备的军事基地，常年派航母和战略轰炸机频繁进入南海，并在南海常态化部署大量军机军舰，甚至冒用他国民航飞机地址码在南海活动，违反国际航空规则，扰乱有关空域的航空秩序和安全，威胁地区国家安全。

◆1986年6月27日，国际法院作出判决，认定美国资助、训练尼加拉瓜反对派、在尼相关海域布设攻击性武器的行为侵犯了尼主权，违反了禁止非法使用武力或以武力威胁原则。

三、单边霸凌制裁，妄图只手遮天

◆美国格信律师事务所发布的统计数据显示，特朗普政府2017年以来对他国实施的制裁措施超过3900项，相当于每天挥舞3次“制裁大棒”。

◆美国依据本国《1974年贸易法》，抛弃相互尊重、平等协商等国际交往基本准则，实行单边主义、保护主义和经济霸权主义，对中国发起“301调查”，并在2018年7月和8月分两批对从中国进口的500亿美元商品加征25%关税，此后还不断升级关税措施，2018年9月24日起，又对2000亿中国输美产品征收10%的关税，严重违反世贸组织基本原则和精神。

◆美违背其一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则，泛化国家安全概念，滥用国家力量，不择手段打压特定中国企业。迄今已将382家中国公司及机构列入“实体清单”，将44家中国企业列为“共产主义中国军方企业”，公布包括73家中国企业在内的“军事最终用户清单”，并颁布含有明显歧视中国企业条款的所谓“外国公司问责法案”。

◆为打压华为，美国滥用刑事司法程序和美加引渡条约，以莫须有罪名将华为首席财务官孟晚舟扣为人质，以此向中方施压。

◆美国认定连接俄罗斯与德国的“北溪—2”项目对美天然气行业造成影响并有损其在欧亚地区的地缘政治利益，过去几年对该项目实施多轮制裁。美还滥用“长臂管辖”，打击德意志银行、法国阿尔斯通等外国公司，对其他国家经济主权构成严重威胁。

◆美推行向伊朗“极限施压”战略，阻挠安理会根据关于伊朗核问题的第2231号决议，按时解除对伊常规武器禁运和旅行禁令。2020年，美先后在安理会强行推动延长对伊武器禁运的决议，要求启动“快速恢复制裁”机制，单方面宣布对伊制裁已经恢复，有关做法均因安理会绝大多数成员一致反对而遭到失败。

◆因国际刑事法院批准并授权首席检察官对阿富汗塔利班、阿富汗安全部队、美国军事和情报人员在阿富汗的战争罪行和反人类罪行展开调查，美2020年9月宣布对国际刑事法院的官员实施单边制裁。拜登总统上台后，美虽撤销相关制裁，但仍拒绝正视自身问题。

四、奉行美国优先，背弃承诺义务

◆一段时间以来，美国政府多次威胁退出一系列条约和国际组织。随意“退群”毁约，把国际组织当成想来就来、说走就走的游乐场，违反契约精神和国际道义。

◆美国长期拖欠巨额联合国会费和维和摊款。根据联合国秘书处统计，截至4月初，美国仍拖欠联合国会费12.37亿美元、维和摊款16.46亿美元，分别占会员国全部欠款总额的51%和61%。

◆在全球抗击新冠肺炎疫情关键阶段，美为给本国抗疫不力寻找“替罪羊”，公开激化与世卫组织矛盾，屡次威胁“断供”并于2020年7月宣布次年7月正式退出世卫。美拜登政府上台后又宣布停止退出程序。

◆2018年6月，美以联合国人权理事会对以色列“存在偏见”以及“无法有效保护人权”为由宣布退出。而2021年2月，美又宣布将竞选2022年至2024年人权理事会成员，并放言人权记录差的国家不应成为人权理事会成员。

◆2017年4月，美特朗普政府以联合国人口基金“支持或参与强迫堕胎或非自愿绝育手术”为由，宣布对该组织单方面“断供”。美拜登政府上台后又高调恢复资助人口基金。

◆美是联合国教科文组织的创始国之一，但在该组织70余载的发展中，美曾于1984年、2017年两度宣布退出该组织。

◆2020年，美不顾盟友反对，宣布自5月22日起启动退出《开放天空条约》程序。

◆2019年，为不受束缚地发展先进武器，美宣布退出《中导条约》。

◆美为维护自身在国际货币基金组织（IMF）的份额优势，强行阻挠IMF根据二十国集团领导人共识在2019年年会前完成第十五次份额总检查，拒绝向新兴市场和发展中国家转让更多份额，导致相关改革进程无果而终。

◆2018年10月，作为对巴勒斯坦因美国搬迁驻以色列大使馆至耶路撒冷一事将美告上国际法院的回应，美宣布退出涉及国际法院管辖问题的《维也纳外交关系公约关于强制解决争端之任择议定书》。

◆2018年5月，在国际原子能机构（IAEA）多次证实伊朗履行了在伊核问题全面协议中作出的承诺且美国没有任何证据表明伊朗违反协议的情况下，美坚持宣布退出经联合国安理会核可的全面协议。

◆2017年12月，因所谓“美国的移民政策必须始终由且仅由美国人决定”，美常驻联合国代表团宣布不参加《移民问题全球契约》谈判进程。2018年12月，美国在第七十三届联合国大会上对《移民问题全球契约》投了反对票。

◆美出于一己私利，自2017年8月起持续阻挠世贸组织上诉机构成员遴选，导致该机构于2019年12月被迫陷入瘫痪状态，迄未恢复正常运转，严重损害多边贸易体制权威性和有效性。

◆2017年6月，美声称“为了履行对美国及其公民的庄严职责”，将退出《巴黎协定》，并于2020年11月正式退出。两个月后，美又宣布重新加入《巴黎协定》。

◆美在签署《京都议定书》后仍放任自身碳排放快速增长，与此同时，美还频频要求发展中国家加大减排力度，甚至将发展中国家减排义务作为其加入《京都议定书》的先决条件，充分暴露了美在多边领域惯于“宽以待己，严以律人”的双重标准。

◆美虽签署了《生物多样性公约》《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》等多边环境条约，但迄今均不予以批准，凸显了其不愿受国际环境条约约束，逃避自身国际责任的单边主义心态，充分暴露了美对国际环保努力的漠视和对多边环境领域的不合作态度。

◆2002年，美以对其军人、外交官和政治家不利为由，宣布撤回对《国际刑事法院罗马规约》的签署。

◆1982年，美为维护其海洋霸权利益，拒不签署《联合国海洋法公约》，至今仍未加入该公约。

五、“驰名”人权双标，粗暴践踏人权

◆《公民权利和政治权利国际公约》将生命权置于人权之首。新冠肺炎疫情期间，美国政府漠视生命、不讲科学、怠于防控，在抗疫决策上优先考虑政治、资本利益，使国民的生命遭受极大威胁，严重侵犯了美国民众的生命权、健康权。截至美东时间4月15日，美国累计确诊新冠肺炎病例3149万余例，病亡人数56万余例，居全球之首。

◆疫情期间，美少数政客为掩盖自身抗疫不力，无视世卫组织和国际社会明确反对将病毒同特定国家和地区相联系，在各种场合大肆散布“中国病毒”“武汉病毒”论调，公然诱导煽动种族歧视和仇恨，导致亚裔美国人遭受羞辱甚至暴力攻击的恶性事件频繁发生，严重违反《消除一切形式种族歧视国际公约》。美国“制止仇恨亚太裔美国人组织”发布报告显示，自2020年3月19日至2021年2月28日，共收到3795起各类针对亚裔的种族歧视事件报告。另据调查显示，三成亚裔美国人在疫情期间遭受过种族歧视事件。

◆联合国经社文权利委员会指出，越来越单方面使用的经济制裁几乎无一例外地对权利的享有和行使造成巨大影响。出于对生命权和健康权的保障，国家在任何时候都不应实施禁运或采取类似措施，限制向另一个国家提供充足的药品和医疗设备。疫情期间，美对伊朗、古巴、委内瑞拉、叙利亚等国的单边制裁导致被制裁国难以及时获得抗疫医疗物资，加重了有关国家的人道危机。

◆《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》《美洲人权公约》以及移徙工人委员会“关于身份不正常的移徙工人及其家庭成员权利的第2号一般性意见”、联合国消除种族歧视委员会关于对非公民的歧视的第30号一般性评论均禁止对移民的集体驱逐，并确认移民享有紧急医疗权。美国不顾疫情风险持续强制遣返非法移民，施行“骨肉分离”政策，侵犯移民儿童权利。据《洛杉矶时报》报道，2020年3月以来，美国政府将至少8800名无人陪伴的非法移民儿童强制驱逐出境。联合国人权与国际团结问题独立专家依照联合国人权理事会第35/3号决议提交报告指出，美政府将儿童与其寻求庇护的父母强行分开，严重危及移民的生命权、尊严和自由权等多项人权。2020财年共有21人在美移民拘留所死亡，创2005年以来死亡人数最高值。数十名女性移民指控美移民和海关执法局拘留中心的医生在没有征得她们同意的情况下，为她们进行了不必要的妇科手术，甚至强行摘除子宫，对其身心健康造成严重损害。

◆《公民权利和政治权利国际公约》明确规定，人人享有固有的生命权，不得任意剥夺。在美国，执法人员在执法过程中过度使用武力致人死亡的事例比比皆是。2020年4月，非洲裔美国人弗洛伊德遭白人警察暴力执法致死，在全美境内掀起大规模反对种族歧视和警察暴力执法的抗议活动，凸显美国民众特别是非洲裔美国人对长期遭受种族歧视和法外杀戮的极大愤懑。

◆作为《禁止酷刑公约》的缔约国，美司法系统的酷刑顽疾持续存在，其中包括臭名昭著的关塔那摩虐囚丑闻。美国前国务卿鲍威尔办公室主任威尔克森曾坦承，美军对伊拉克战俘施加的已经不是单纯的酷刑而是蓄意谋杀。伊拉克战争期间至少有100人在审讯中死亡。

◆2020年，美时任总统特朗普赦免了在伊拉克实施屠杀、犯下战争罪的4名黑水公司雇员。联合国人权理事会雇佣军问题工作组主席指出，美国赦免黑水公司雇员的行为对国际人道主义法和人权造成冲击，是对正义和受害者及其家人的侮辱。联合国人权高专办发言人乌尔塔多表示，美国此举会“加剧有罪不罚”，助长犯罪行为。

《 人民日报 》（ 2021年04月17日 07 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)