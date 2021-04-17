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“春苗行动”在尼泊尔、突尼斯启动

2021年04月17日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报新德里4月16日电  （记者胡博峰）加德满都消息：当地时间15日，为海外中国公民接种新冠疫苗的“春苗行动”在位于尼泊尔首都加德满都的尼武警医院正式启动，中国驻尼泊尔大使侯艳琪、尼卫生服务局局长辛格等参加启动仪式。

　　此次“春苗行动”为期两天，在尼生活、学习、工作的中国公民可免费接种国产新冠疫苗。这些疫苗由中国国药集团生产，是中国政府捐赠尼泊尔政府疫苗的一部分，获得尼药监局授权在尼国内紧急使用。

　　侯艳琪在仪式上与中国同胞交流时说，“春苗行动”能够落地尼泊尔，体现了中国共产党和政府“以民为本”“为民服务”“生命至上”的理念，而中尼领导人高度重视两国关系以及两国之间的深厚情谊，为本次行动的成功打下了坚实基础。

　　本报开罗4月16日电  （记者周輖）突尼斯城消息：在中国驻突尼斯大使馆协调推动下，“春苗行动”14日在突尼斯正式展开。突军事医院在全国安排6个接种点，14、15日两天共为包括港澳台同胞在内的139名在突中国公民免费接种中国科兴新冠疫苗。

　　为尽快安排中国公民接种疫苗，中国驻突尼斯大使馆3月下旬对愿意接种疫苗的中国同胞进行登记备案，同时与突方保持沟通协调，确保“春苗行动”顺利有序实施。

　　在首都接种点现场，使馆工作人员组织接种人员分批次进入接种区域，逐一检测体温，核对登记信息，接种人员严格遵守佩戴口罩、保持社交距离等防疫要求，接种现场井然有序。中国第二十五批援突尼斯医疗队队员也在现场提供了医疗支持保障。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月17日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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