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外交部发言人——

日美不得搞针对中国的“小圈子”

2021年04月17日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月16日电  （记者韩晓明）针对有报道称日美领导人会谈预计将提到台海等问题，外交部发言人赵立坚16日表示，中方已就日本领导人访美、两国勾连对华消极动向向日、美表达严重关切。日美应严肃对待中方关切和要求，不得采取干涉中国内政、损害中国利益的言行，不得搞针对中国的“小圈子”。

　　赵立坚在当日例行记者会上说，当前中美、中日关系都处于一个重要关口，国际社会高度关注此访将对外释放什么样的信息。“中方对日、美发展正常双边关系没有意见，但这种关系应有助于增进地区国家相互理解与信任，有利于亚太和平与稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。”

　　赵立坚表示，中国在包括台湾、涉港、南海、钓鱼岛等问题上的立场是一贯的、明确的。“我们捍卫国家主权、安全、发展利益的决心和意志坚如磐石。日、美应该严肃对待中方关切和要求，不得采取干涉中国内政、损害中国利益的言行，不得搞针对中国的‘小圈子’。中方将视情作出必要反应。”

　　另有记者问：据日本媒体报道，近来日本渔船多次在钓鱼岛海域遭到中国海警船驱离。中方指责日方船只为“政治渔船”。日本网络上还有评论支招称，日方人员可考虑近期驾渔船前往钓鱼岛海域，故意造成与中国海警船的碰撞事故，然后炒作中方挑起事端，升级紧张局势，以推动日美政府借日本领导人访美之机强化《日美安保条约》适用钓鱼岛的措施。请问中方有何评论？

　　赵立坚表示，近来日方一直放任来历不明的所谓渔船赴钓鱼岛海域滋事，这是当前钓鱼岛局势趋于复杂的根本原因。“如果你说的情况成为现实，只能说明是日方一些唯恐天下不乱的人处心积虑想在钓鱼岛问题上‘碰瓷’，升级海上事态，并嫁祸中方。”

　　赵立坚强调，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。中方维护领土主权的意志和决心坚定不移，将坚决应对日方侵犯中国主权的不法行为。

　　“我们再次严肃敦促日方恪守中日四点原则共识，切实加强内部管束，防止局势恶化升级。”他说。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月17日 03 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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