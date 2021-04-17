应对气候变化，合作是必需选择。中国真诚携手全球伙伴，积极参与重要多边议程，为打造全球环境治理新格局不断注入新动力、开辟新前景

“我宣布中国将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，这意味着中国作为世界上最大的发展中国家，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。”4月16日，习近平主席同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行中法德领导人视频峰会，从构建人类命运共同体的高度，阐释应对全球气候变化的中国行动。

应对气候变化是全人类的共同事业，是全球生态文明建设的重要方面，关乎人民福祉，关乎人类未来。中方坚持公平、共同但有区别的责任、各自能力原则，推动落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》，积极开展气候变化南南合作。中国立场和行动，展现出作为全球生态文明建设重要参与者、贡献者、引领者的担当。

从第七十五届联合国大会一般性辩论，到气候雄心峰会，再到中法德领导人视频峰会，中国为应对气候变化作贡献的态度始终鲜明而坚定。马克龙说，法方欢迎中方宣布力争于2060年前实现碳中和，这一重大承诺体现了中方主动承担重要责任。默克尔表示，中国宣布国家自主贡献目标对全球应对气候变化非常重要。国际社会普遍认为，在全球气候治理进程的关键时刻，中国推动高质量发展、加快绿色转型的自觉行动，发挥了积极表率作用。

砥砺前行、步履稳健，中国将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，全面推行绿色低碳循环经济发展。今日之中国，天更蓝、山更绿、水更清，频频创造的“绿色奇迹”让世界刮目相看。卫星图像显示，全球从2000年到2017年新增的绿化面积中约1/4来自中国，贡献比例居世界首位。英国《自然》科学期刊发表的研究成果显示，中国森林碳吸收量对全球的贡献超乎原有预期。“三北”防护林工程被联合国环境规划署确立为全球沙漠“生态经济示范区”，塞罕坝林场建设者、浙江省“千村示范、万村整治”工程等先后荣获联合国环保最高荣誉“地球卫士奖”……作为生态文明的践行者、全球气候治理的行动派，中国取得的绿色发展成绩有目共睹。

加强合作、凝聚合力，中国日益深度参与全球环境治理。从推动达成气候变化《巴黎协定》到全面履行《联合国气候变化框架公约》，从设立气候变化南南合作基金到大力推进绿色“一带一路”建设，中国始终秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义，同世界各国一道，共谋全球生态文明建设，加强应对气候变化国际合作，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。截至2020年底，中国与100多个国家开展生态环境国际合作与交流，与60多个国家、国际及地区组织签署约150项生态环境保护合作文件……国际观察人士纷纷称赞，在全球气候治理的国际合作方面，“中国走在世界前列”。

浩渺行无极，扬帆但信风。应对气候变化，合作是必需选择。中国真诚携手全球伙伴，积极参与重要多边议程，为打造全球环境治理新格局不断注入新动力、开辟新前景。

《 人民日报 》（ 2021年04月17日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)