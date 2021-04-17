博鳌亚洲论坛2021年年会将于4月18日至21日在海南博鳌举行。图为海南博鳌亚洲论坛国际会议中心。

袁 琛摄（人民视觉）

博鳌亚洲论坛2021年年会将于4月18日至21日在海南博鳌举行，主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”。本届年会恰逢博鳌亚洲论坛成立20周年、中国“十四五”开局之年，作为今年世界首个以线下会议为主的大型国际会议，其重要意义进一步凸显。国际社会期待博鳌亚洲论坛为后疫情时代的世界发展和全球治理凝聚更多共识，注入更多动力。

“有利于传递携手抗疫的坚定信心”

中国率先控制疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正，成为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。博鳌亚洲论坛2021年年会的如约举行，得益于中国疫情防控取得重大战略成果，同时也传递了亚洲国家凝聚共识、促进发展、实现繁荣的信心。

韩国济州道知事元喜龙曾于2016年和2019年两次参加博鳌亚洲论坛年会，会议丰富的议程设置给他留下了深刻印象。“博鳌亚洲论坛成立20年来，通过推动各国间的相互合作，为促进世界经济发展和解决全球性问题作出了巨大贡献。”在他看来，论坛不仅是亚洲区域经济合作的重要平台，而且为深入了解中国提供了绝佳契机。

泰国中华总商会副主席奔勇连续多年出席博鳌亚洲论坛年会。他表示，疫情使世界经济发展失衡，经济全球化进程深受影响，中国举办博鳌亚洲论坛年会，将向世界展现中国继续深化改革的决心和扩大开放的大国担当。20年来，博鳌亚洲论坛立足亚洲，面向世界，推动了经济全球化进程。

俄罗斯战略倡议署国际联络办公室主任安东·莫斯卡连科夫说，由于中国成功控制住了疫情，本届年会才能以线下会议为主的方式举办，这将提振人们对全球商务及展览活动早日重回正轨的信心。

比利时中欧数字协会负责人克劳迪亚·威尔诺迪表示：“博鳌亚洲论坛年会如期举办，向国际社会传递了积极信号。当前，疫情带来很多问题和挑战，迫切需要类似博鳌亚洲论坛这样的合作平台来交换意见、沟通想法，推动全球经济尽早复苏。相信本届论坛能够集思广益，强化国际合作与全球治理。”

红十字国际委员会主席中国事务特使、红十字国际委员会东亚地区代表处主任雅克·贝莱认为，当前，疫情给世界带来了前所未有的挑战，本届论坛将就抗疫和健康主题展开探讨，寻找解决之道，“有利于传递携手抗疫的坚定信心”。

“将为亚洲乃至世界经济复苏贡献力量”

中国作为去年唯一实现正增长的主要经济体，对提振亚洲和世界经济有着举足轻重的影响。国际社会期待本届论坛为亚洲和全球发展贡献更多“博鳌智慧”。

法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔表示：“今年的博鳌亚洲论坛年会备受瞩目。年会议题设置既包含区域合作、全球治理，也有新技术、产业变革等热门话题，搭建了一个对话交流和凝聚共识的多边主义平台，将为亚洲乃至世界经济复苏贡献力量。”

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚表示，中国经济发展势头强劲，刚刚公布的今年一季度中国经济、外贸进出口和外商投资数据十分亮眼，中国与美国、欧盟、东盟、“一带一路”沿线国家间的贸易额实现大幅增长，这将为亚太地区乃至全球经济复苏提供重要动力。

泰国《今日曼谷报》高级编辑猜瓦对2020年中国在错综复杂的形势下实现经济增长表示由衷赞赏：“中国经济繁荣，不仅给中国老百姓带来实实在在的好处，也让本地区国家以及世界各国广泛受益。”

日本中央大学教授梶田幸雄表示，中国率先控制疫情，率先实现经济复苏，让各国企业再次感受到中国经济的强劲韧性。对于外国企业来说，中国营商环境不断改善，更加公平透明。“我十分看好不断开放的中国市场，对中国经济的前景充满信心。”

比利时中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特表示，中国实施更深层次的对外开放，经济持续快速发展，已经成为推动世界经济复苏的引擎，为促进全球经济治理发挥了越来越重要的作用。

莫斯卡连科夫指出：“博鳌亚洲论坛致力于通过对话共同应对全球性挑战。当前形势下，只有充分发掘亚洲国家尤其是中国经济的增长潜力，才能更好促进世界经济复苏。”

元喜龙表示，中国共建“一带一路”倡议和设立亚洲基础设施投资银行，为包括韩国在内的亚洲国家和地区提供了更多发展机遇。疫情带来了巨大的挑战，需要各国携手合作，共同应对。“期待各方能够通过论坛凝聚共识，寻找克服危机的方案，为促进包括亚洲在内的世界经济复苏作出贡献。”

“为各方探讨完善全球治理提供了重要平台”

今年博鳌亚洲论坛年会新增了“解读中国”和“‘一带一路’合作”两个板块，深入探讨中国发展走势及其对世界经济复苏的影响，以及加强国际合作和全球治理中面临的机遇与挑战。

“当前经济全球化受到挑战，各国急需通过交流凝聚共识，本届论坛年会将为抗击疫情和提振世界经济寻找解决方案。”新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，今年论坛将举行的一系列高水平交流活动，有利于各方在新经济、新业态、新发展方面发现新商机。

泰国泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，“高质量共建‘一带一路’将是今年年会讨论的重点，世界经济复苏也将从中获得动力”，泰国等东盟国家期待今年年会为全球治理和区域发展出谋划策。

日本帝京大学教授露口洋介表示，博鳌亚洲论坛为各国在多领域提供了对话的舞台、合作的机遇。当今世界面临重大挑战，中国提出的共商共建共享理念，可以让各国更好开拓合作领域，并通过合作共享成果。期待本届年会为完善全球治理发出强有力信号。

皮卡尔表示，共建“一带一路”加强了全球互联互通，同时架起了沿线国家和地区人民交往的桥梁，应该充分参与和利用这一平台，超越隔阂和冲突，推动构建更加紧密的人类命运共同体。“期待博鳌亚洲论坛在推动多边合作、优化全球治理、助力合作共赢等方面发挥更大作用”。

雅克·贝莱认为，博鳌亚洲论坛为积极践行多边主义提供了一个理想的交流平台，感谢中国对国际人道主义活动的重要支持，期待红十字国际委员会继续与中国深化合作，为改善各国人民福祉作出更大贡献，也期待中国在推进共建“一带一路”和多边主义合作等领域发挥更大作用。

法国扎菲尔欧亚合作促进会会长让·贝古莱表示，中国主张共商共建共享的全球治理观，博鳌亚洲论坛将为地区合作乃至世界经济复苏提供有效对策。

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈立德·拉赫曼表示：“今天的世界比历史上任何时期都更加需要国际合作。博鳌亚洲论坛为各方探讨完善全球治理提供了重要平台，也将为完善全球治理提供亚洲和中国视角。中国在防控疫情、恢复经济以及应对贫困等问题上的经验值得借鉴。”

（本报北京、首尔、曼谷、莫斯科、布鲁塞尔、巴黎、东京、伊斯兰堡4月16日电 记者于景浩、岳林炜、杨迅、马菲、孙广勇、刘慧、赵益普、张光政、张朋辉、刘玲玲、刘军国、丁雪真）

《 人民日报 》（ 2021年04月17日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)