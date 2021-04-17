新华社北京4月16日电 2021年4月16日，国务委员兼外长王毅同越南新任外长裴青山通电话。

王毅表示，中越互为友好邻邦和重要伙伴，两国都坚持共产党领导，都坚持社会主义事业，是具有战略意义的命运共同体。面对百年未有之大变局，双方更应牢记初心使命，增进互信团结，加强战略合作，维护共同利益。这不仅有助于维护两国政治安全，为世界社会主义事业注入强劲动力，也完全符合时代进步发展的潮流。

王毅强调，不久前两党两国最高领导人再次通话，为当前和今后一个时期双边关系发展擘画美好蓝图，指明前进方向。今年对中越两党两国而言都极不平凡。中国共产党迎来百年华诞，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。越南在新一届党政领导集体带领下，朝着建党建国两个一百年奋斗目标砥砺前进。作为同志和兄弟，中方将继续坚定支持越南走社会主义道路，迎接更加美好的未来。

王毅说，中方愿同越方加强两党两国各层级友好交往，加快抗疫和贸易、投资、基础设施建设等领域合作，加紧对接“一带一路”和“两廊一圈”战略，深化民间友好和青年交流，妥善处理海上问题，推动新时期中越全面战略合作伙伴关系不断取得新发展。中方愿同包括越方在内的东盟各国共同办好双方建立对话关系30周年纪念活动，推动《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效实施，加快澜湄合作同“陆海新通道”对接，实现中国－东盟关系提质升级，更好造福地区人民。

裴青山表示，维护和发展越中传统友好和全面战略合作伙伴关系是越方坚定选择和外交头等优先。越方祝贺中国共产党建党100周年，高度评价中国人民在中共领导下迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，朝着第二个百年目标奋斗迈进。作为同志加兄弟，越南支持中国发展强大，为维护地区和世界的和平与发展发挥重要作用，为世界社会主义事业作出更大贡献。当前，越中都处于实现各自发展战略目标的关键阶段，推动两党两国关系稳定发展对双方都有重要意义。越方愿同中方加强各领域、各层级交往，大力推动后疫情时期经贸投资合作，推进交通和基础设施互联互通，加强海上合作，共同维护海上和平稳定。越方支持提升东盟－中国关系战略定位，支持举办东盟中国建立对话关系30周年特别外长会，愿同中方一道推动澜湄合作向前发展。希双方在联合国等多边机构中加强协调配合。

双方同意尽快召开中越双边合作指导委员会新一次会议，统筹推进两国各领域交往合作。

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