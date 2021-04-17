新华社北京4月16日电 题：中法德领导人视频峰会释放三大信号

新华社记者韩冰

16日下午，国家主席习近平在北京同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行中法德领导人视频峰会。三国领导人就合作应对气候变化、中欧关系、抗疫合作以及重大国际和地区问题深入交换意见。此次峰会释放的三大信号值得高度重视。

第一，再次彰显中国贯彻新发展理念、建设清洁美丽世界的坚定决心。

此次峰会上，习近平主席再次重申中方关于应对气候变化的庄严承诺。“中国作为世界上最大的发展中国家，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和”“这无疑将是一场硬仗”“中方言必行，行必果”……铿锵有力、掷地有声的话语，再次凸显中国气候承诺之重、行动力度之大。

在去年第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平主席宣布中国将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和。这是中方基于可持续发展的内在要求和构建人类命运共同体的责任担当作出的重大战略决策。与很多发达国家相比，中国从碳达峰到碳中和的时间要缩短几十年，难度可想而知，展现大国担当。

中国始终是全球气候治理的行动派。从国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃到微软共同创始人比尔·盖茨，再到多个国际智库、媒体，纷纷为中国绿色发展成就和中国为世界应对气候变化所作的贡献点赞。此次峰会上，法德领导人均积极回应中方政策宣示，肯定中国担当，显示出中欧在应对气候变化方面携手合作前景广阔。

第二，再次从战略高度为推动中欧关系不断向前发展指明方向。

一段时间以来，中欧关系出现一些杂音，面临一定干扰。习近平主席指出：“中欧关系面临新的发展机遇，也面临各种挑战。要从战略高度牢牢把握中欧关系发展大方向和主基调。”什么是中欧关系发展大方向和主基调？那就是，相互尊重、求同存异、和而不同，不断增进彼此理解和信任，在合作中扩大共同利益，在发展中破解难题。

中欧是全面战略伙伴，彼此没有根本利害冲突，合作远大于竞争，共识远大于分歧。欧洲应继续把中国视为欧洲的机遇，而不是挑战；坚持彼此是伙伴，而不是对手。保持中欧关系的连续性和稳定性，共同应对这个世界的不稳定因素和各种全球性问题，是有利于双方、有利于世界的最佳选择。总之，形势越是显得复杂，越应有“不畏浮云遮望眼”的境界，越应有“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”的定力。

第三，再次凸显中欧务实合作为各方带来的重要机遇。

此次峰会上，法德领导人都表达了对中国机遇的重视。德国总理默克尔表示：“中国率先恢复经济增长对世界是好消息。德方重视中国实施‘十四五’规划给德中、欧中合作带来的重要机遇。”法国总统马克龙说：“法方愿同中方一道，推进法中、欧中经济关系进一步发展。”

去年，在疫情暴发背景下，中国跃居欧盟第一大贸易伙伴，中德、中法及中欧务实合作彰显出巨大韧性。德国时代在线网站日前刊文指出，在中国需求的支持下，德国出口正努力走出低谷，并逐渐接近新冠疫情前的水平。法国美妆企业联合会日前表示，受新冠疫情影响，法国去年美妆产品出口比上一年大幅下滑，但对中国出口增长强劲，中国已成为法国美妆产品头号市场。今年3月，中欧地理标志协定正式生效，为中欧经贸合作发展提供新动力并提振全球经济复苏信心。

欧洲有谚云：“一个人努力是加法，共同努力是乘法。”中欧合作如能保持定力、行稳致远，必将给全球发展带来更多绿意、更多喜讯。

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