“相比于对英国年迈亲王去世的报道，媒体对土著人在拘押期间死亡的报道只有一点点……下次有人敦促你思考我们作为一个国家已经走了多远的时候，请记住有474名土著人和托雷斯海峡岛民在拘押期间死亡。”

就在“澳大利亚土著人羁押期间死亡报告”出炉30周年纪念日之际，该国著名作家和记者保罗·戴利在《卫报》的专栏文章中发出了如上嘲讽。戴利还追问：“如果那些死去的人是非土著人和白种人，这个国家会容忍这种情况吗？！”

△《卫报》报道截图

30年前揭出的罪恶还在继续

1991年4月15日，澳大利亚皇家委员会提交了有关土著人在羁押期间死亡的调查报告。报告称，土著人在押期间的死亡问题已成为该国执法系统一大病症。然而三十年过去了，一切还是老样子。

《卫报》援引最新数据显示，30年来，至少有474名土著人在羁押期间死亡，仅最近一个月就有5人死亡。

△《卫报》报道截图

根据澳大利亚犯罪学研究所的数据，2018-2019年，土著居民和托雷斯海峡岛民占澳大利亚总人口的3.3%，却占到监狱服刑人口的28%，占监狱服刑期间死亡人数的18%。同一年，该委员会计算出，土著人在警察拘留期间的死亡率是非土著人死亡率的六倍多。

△《卫报》报道截图

此外，《卫报》还揭露了显示土著人遭受不公待遇的一系列数据：

·在拘留期间死亡的土著人更有可能没有受到任何犯罪指控。在押候审、"保护性拘留"、被捕或追缉期间死亡的案件占54%，而非土著在拘留期间死亡的案件占45%。

·与非土著人相比，在拘留期间死亡的土著人无法得到所需的全部医疗照顾的可能性是前者的三倍。

·在43%的土著人死亡案件中，警察看守所、监狱和医院等机构未能遵守它们自己的所有程序，而在非土著人死亡案件中，这一比例为19%。

△《卫报》报道截图

在工党参议员帕特·多德森看来，474名土著人在狱中死亡是“国家耻辱”。

△《卫报》报道截图

绿党参议员莉迪亚·索普说:“这是这个国家持续存在的破坏性殖民体系的一个症状。它始于200多年前，但我们的人民仍在被杀害。”

△美国有线电视新闻网（CNN）报道截图

在澳大利亚，土著人只占20岁及以上人口的2.4%，但在过去10年里，他们占成年囚犯总数的四分之一以上。

△美国有线电视新闻网（CNN）报道截图

土著人遭遇种族歧视的问题往往始于童年。根据政府的统计数据，尽管10-17岁的青少年中只有6%是土著人，但平均每晚几乎有一半被拘留的青少年是土著。去年一项数据显示，土著青少年被关押的概率是非土著青少年的17倍。

△美国有线电视新闻网（CNN）报道截图

美国有线电视新闻网（CNN）的报道称，很多土著人年少时就因为微不足道的问题被关进监狱，继而被剥夺了受教育和工作的机会，身心都受到不良影响，造成这一社会问题传递下去。

在这个国家，他们的命不是命

土著人生存状况的恶化与英国殖民统治息息相关。

早在1991年，皇家委员会就发现，当英国殖民者在18世纪末占领澳大利亚时，就开始了对土著人的“蓄意和有计划的权利剥夺”，从剥夺他们的土地开始，一直到他们生活的几乎各个方面。

△美国有线电视新闻网（CNN）报道截图

该委员会调查了80年代死亡的99名土著人的生活，发现他们都生活在“社会的边缘”，他们的健康状况从“贫穷到非常糟糕”不等，他们的经济状况是“灾难性的”。委员会为此提出339项建议，力求改善土著人境遇，减少他们在拘留期间的死亡人数。遗憾的是，截至2018年的相关调查，这些建议只有六成得到完整实施。

△美国有线电视新闻网（CNN）报道截图

澳大利亚土著人的命运在监狱外也同样堪忧，被无视的不只是他们的生活和生命，更有他们原本悠久灿烂的文化。

去年，全球三大铁矿业巨头之一的澳大利亚力拓集团摧毁了西澳州一处有着4.6万年人类居住历史的土著人历史遗址，这些遗址曾是全球人类居住的最古老证据之一。

△美国广播公司（ABC）报道截图

去年，在美国白人警察“跪杀”非洲裔男子弗洛伊德事件在全球引发反种族歧视和警察暴行的抗议后，澳大利亚数千人参加了“黑人的命也是命”游行。然而人权活动人士称，在澳大利亚，当一名土著人在拘留期间死亡时，公众几乎从没有强烈抗议过。

美国有线电视新闻网（CNN）报道指出，在澳大利亚，还没有人因土著人在拘留期间死亡而被成功起诉，缺乏问责制也激怒了土著人社区。

△美国有线电视新闻网（CNN）报道截图

工党参议员帕特·多德森感慨，“只有强有力的国家领导和根本性的政策变革才能避免危机”。

△《卫报》报道截图

澳大利亚的人权纪录还远不止在对待土著人方面。

多年来，澳大利亚军队在阿富汗虐杀战俘，甚至杀害无辜村民的罪行早已昭然天下。近年来弥漫整个澳社会的针对华裔乃至亚裔留学生和移民的种族歧视、暴力事件更是层出不穷，已成社会毒瘤。

但澳大利亚不解决自己国内的人权问题，却竭尽全力抹黑他国的人权状况。比如在3月22日发表的“澳新两国外长联合声明”中，澳大利亚在涉疆问题上极尽造谣、抹黑之能事。中国国际问题研究所研究员郭宪纲认为，澳大利亚在人权领域奉行的是彻头彻尾的双重标准。

郭宪纲：“一方面澳大利亚对其他国家的人权状况指手画脚，另一方面对自己国内的人权状况却遮遮掩掩，不去改进。这反映出澳大利亚政府在人权问题上并不是把人权作为一个目的，作为一个事业去推进，而是把人权作为一个工具，这也反映出澳大利亚在人权问题上其实是很虚伪的。它的所作所为恰恰说明，它并非人权事业的推进者、捍卫者。”

(责编：刘叶婷、杨牧)