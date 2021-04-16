人民网布鲁塞尔4月16日电 （记者 张朋辉）当地时间4月14日，联合国人权专家发表声明称，美国反恐项目“正义奖赏”侵犯了相关群体的人权。这份声明由联合国人权理事会通过特别程序发布，参与专家包括“联合国单方面强制措施对享有人权的负面影响问题”特别报告员阿莱娜·多汉等5位人权专家。

声明说，美国国务院负责的反恐项目“正义奖赏”，旨在通过金钱奖励获取美国境外被美国政府认定与恐怖主义有关但尚未被指控任何罪名的人的信息，宣称与恐怖主义有关的外国个人如与美国政府合作，也可以获得美国政府提供的金钱。

多汉指出，美国“正义奖赏”项目所针对的许多人被剥夺了无罪推定、公正审判等正当程序权利，而根据国际法美国有义务尊重这些权利。该项目通过悬赏方式获取可能导致逮捕这些人的信息，实际上是在鼓励其他人参与剥夺这些权利。

声明称，美国“正义奖赏”项目向涉嫌参与恐怖主义活动或与美国认定为参与恐怖主义活动的实体有联系的外国个人提供资金奖励，并威胁对不配合美国政府者进行制裁。这类制裁侵犯相关人士的工作权、自由行动权、名誉权、生命权和被遗忘权等权利。

多汉表示，根据国际劳工组织相关协议的定义，强迫个人在违背其意愿的情况下执行任务，并以惩罚相威胁，构成强迫劳动。美国认同此定义，且美国批准的《公民权利和政治权利国际公约》等条约也禁止强迫劳动。

多汉敦促美国政府审查其“正义奖赏”项目，确保美国政府的行为符合国际法，并根据《联合国全球反恐战略》进行反恐怖行动。

多汉强调，已依据职责授权向美国政府提出这一人权问题，但截至目前仍未得到美国政府任何回应。

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