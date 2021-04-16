新华社首尔4月16日电（国际观察）韩国政坛“大换血” 释放自省革新信号

新华社记者陆睿

韩国总统文在寅16日宣布大幅改组内阁，提名新任国务总理，更换多名政府部长和青瓦台幕僚。

分析人士认为，在月初地方政府官员和地方议会议员再补选中落败的执政党遭遇支持率下跌、执政动力缺失危机，迫切需要通过人事“大换血”革新气象、挽回民意，以便文在寅政府在剩余任期内继续推进各项措施，但此举能否取得实效，还有待观察。

党政齐“换血”

文在寅政府仅剩一年左右任期。新提名的国务总理是曾四次当选国会议员的前行政安全部长官金富谦。舆论认为，金富谦来自韩国保守派重镇大邱，提名他为总理传递出政府加强朝野团结、克服地区差异的积极信号。

青瓦台总统秘书室室长俞英民在记者会上说，金富谦具有丰富的治理国政经验和良好的沟通能力，是解决战胜疫情、清算房地产腐败、复苏经济和稳定民生等问题的合适人选。

当天，文在寅还提名国土交通部、海洋水产部、雇佣劳动部、产业通商资源部和科学技术信息通信部等五部门新任长官，同时更换包括总统秘书室政务首席秘书在内的多名秘书。

执政党共同民主党也于16日选出新一任院内代表尹昊重，并将于下月选出新党首。

接受败选问责

韩国舆论分析认为，共同民主党在月初举行的地方政府官员和地方议会议员再补选中的糟糕表现，是此次政府改组以及执政党领导层进行调整的重要原因之一。

在7日举行的地方政府官员和地方议会议员再补选中，最大在野党国民力量党在首尔、釜山市长补选中均获得压倒性胜利，令执政党遭遇2016年国会选举以来首次全国范围选举的惨败。

作为明年总统选举“前哨战”，本次选举或对未来韩国政治版图造成影响。韩国舆论认为，在疫情冲击的叠加因素下，就业形势恶化、民生经济不振、房地产调控不力等问题令民众的不满情绪不断加剧，导致文在寅政府和执政党支持率下跌。

文在寅就选举结果表示，严肃接受国民问责，今后将以更低姿态、更大责任感治理国政，努力战胜疫情、复苏经济、稳定民生、扫除房地产腐败，切实满足国民要求。这一次执政党、政府、青瓦台三方面一齐换血，正是文在寅上述决心的体现。

释放革新信号

青瓦台前国政情况室室长权起植告诉新华社记者，执政党在再补选中遭遇惨败后，迫切需要通过内阁改组转换局面，以传递改革信号，从而应对选举后发生的政局变化。

韩国舆论认为，本届政府任期所余无多，相比替换政府高官和幕僚，改革国政运营方向或更为重要。执政党应出台更具实效的治国政策，更多倾听民众声音，回应民众需求，从而挽回支持率。

有分析指出，目前难以判断文在寅政府的改组以及执政党领导层调整带来的影响。如果这些举措难以获取民众的肯定，那么文在寅政府在剩余任期中很可能面临“跛脚鸭”困境，将难以推进施政构想。

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