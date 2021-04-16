新华社北京4月16日电 4月16日下午，国家主席习近平在北京同法国总统马克龙、德国总理默克尔举行中法德领导人视频峰会。三国领导人就合作应对气候变化、中欧关系、抗疫合作以及重大国际和地区问题深入交换意见。

习近平强调，我一直主张构建人类命运共同体，愿就应对气候变化同法德加强合作。我宣布中国将力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，这意味着中国作为世界上最大的发展中国家，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。这无疑将是一场硬仗。中方言必行，行必果，我们将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，全面推行绿色低碳循环经济发展。中国已决定接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，加强氢氟碳化物等非二氧化碳温室气体管控。应对气候变化是全人类的共同事业，不应该成为地缘政治的筹码、攻击他国的靶子、贸易壁垒的借口。中方将坚持公平、共同但有区别的责任、各自能力原则，推动落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》，积极开展气候变化南南合作。希望发达经济体在减排行动力度上作出表率，并带头兑现气候资金出资承诺，为发展中国家应对气候变化提供充足的技术、能力建设等方面支持。

习近平指出，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏任务十分艰巨。中欧关系面临新的发展机遇，也面临各种挑战。要从战略高度牢牢把握中欧关系发展大方向和主基调。中方将扩大高水平对外开放，为包括法、德企业在内的外商投资企业营造公平、公正、非歧视的营商环境，希望欧方也能以这样的积极态度对待中国企业，同中方一道做大做强中欧绿色、数字伙伴关系，加强抗疫等领域合作。中方反对“疫苗民族主义”，反对人为制造免疫鸿沟，愿同包括法、德在内的国际社会一道，支持和帮助发展中国家及时获得疫苗。中方愿同国际奥委会合作，向准备参加奥运会的运动员提供疫苗。

马克龙表示，法方欢迎中方宣布力争于2060年前实现碳中和，这一重大承诺体现了中方主动承担重要责任。法方愿同中方一道，推进法中、欧中经济关系进一步发展，携手帮助非洲实现绿色发展，并就帮助发展中国家减缓债作出共同努力。疫苗不应成为大国竞争的工具，法方愿同中方就疫苗公平分配加强合作，就伊朗核等地区问题加强协调。

默克尔表示，德法中三国加强合作应对气候变化非常重要。中国宣布国家自主贡献目标既具雄心，也富挑战，对全球应对气候变化非常重要，欧方愿同中方加强政策沟通与对接。中国率先恢复经济增长对世界是好消息。德方重视中国实施“十四五”规划给德中、欧中合作带来的重要机遇，愿同中方深化互惠互利的经贸合作，就数字经济、网络安全等问题加强沟通，对各国企业一视同仁，避免贸易壁垒。希望双方共同努力，推动《欧中投资协定》尽快批准生效。

三国领导人一致认为，要坚持多边主义，全面落实《巴黎协定》，共同构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，推动领导人气候峰会取得积极、平衡、务实成果；加强气候政策对话和绿色发展领域合作，将应对气候变化打造成中欧合作的重要支柱；统筹办好昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、格拉斯哥《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会、马赛第七届世界自然保护大会等重要多边议程，打造全球环境治理新格局；支持“新冠肺炎疫苗实施计划”，促进人员健康安全有序往来，维护产业链顺畅稳定，推动国际经贸合作早日恢复正常；支持发展中国家能源供给向高效、清洁、多元化方向发展。

杨洁篪、王毅、何立峰等参加会议。

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