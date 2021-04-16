新华社德黑兰4月16日电（记者高文成）伊朗议长卡利巴夫16日在社交媒体上宣布，伊朗当天早些时候生产出丰度为60%的浓缩铀。

据伊朗新闻电视台报道，伊朗原子能组织主席萨利希当天证实了这一消息，称位于伊朗中部的纳坦兹核设施目前正进行丰度为60%的铀浓缩活动。

纳坦兹核设施电力系统11日发生故障，伊朗政府随后指责以色列发动了这次“破坏活动”。作为回应，伊朗宣布将把浓缩铀丰度提高到60%。

萨利希说，尽管遭到破坏，纳坦兹核设施的铀浓缩活动没有中断。目前，丰度为60%的浓缩铀产能是每小时9克。

伊朗总统鲁哈尼15日表示，伊朗将浓缩铀丰度提高到60%，并不是在寻求发展核武器。伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪此前表示，伊朗生产丰度为60%的浓缩铀主要用于制造各种放射性药物。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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