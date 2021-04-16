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综述：海外聚焦中国经济稳健开局积极效应

2021年04月16日20:02 | 来源：新华社
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新华社北京4月16日电 综述：海外聚焦中国经济稳健开局积极效应

新华社记者

外贸同比增长29.2%，吸收外资同比增长近四成，国内生产总值（GDP）同比增长18.3%——中国经济一季度宏观数据陆续出炉，显示国民经济实现稳健开局。海外舆论及分析人士指出，生产、消费、投资等多项指标均表明中国经济保持增长势头，未来将继续积聚动能并给世界其他地区带来积极外溢效应。

日本共同社报道，随着内需和外需从新冠疫情危机中稳步恢复，今年第一季度中国经济创下有记录以来最高季度增速。中国经济显现出“V型”复苏态势，商业活动和零售均显著反弹。

荷兰合作银行经济学家哈亚特表示，中国一季度GDP强劲反弹有去年同期基数较低的原因，也得益于出口增加和国内需求改善，预计中国经济将轻松实现2021年增长6%以上的目标。

英国牛津经济研究院亚洲经济研究负责人路易斯·凯杰斯表示，中国工业生产、消费、投资等主要经济指标在3月均有所提速，预计中国经济将在第二季度继续积聚动能。

泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏认为，中国在疫情防控和经济复苏方面走在世界前列，加上去年基数较低和恢复性增长等因素，一季度经济强劲反弹在预料之中。

关于中国最新外贸数据，路透社刊文说，全球贸易恢复性增长以及中国国内经济持续稳定恢复，叠加去年同期低基数的因素，中国今年一季度外贸实现“开门红”。自去年第三季度以来，中国外贸已连续三个季度保持同比正增长。

富达国际亚太区首席投资官帕拉斯·阿南德表示，最新数据表明，中国经济复苏正在进入“一个不同的阶段”。过去几个月，中国出口强劲，反映经济复苏主要集中在产出。现在进口超预期增长，反映出消费需求也强劲回升，中国经济复苏进入“更成熟”的水平。

德国杜伊斯堡-埃森大学东亚研究院教授李远认为，中国宏观经济正在稳步复苏，投资、消费、外贸类的指标均出现强劲反弹，就业和民生类指标则继续保持健康稳定。在全球经济充满风险和不确定性的形势下，中国经济正酝酿更持久反弹，并将提振全球复苏信心。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃日前在接受新华社记者独家视频专访时说，目前中国经济“复苏强劲”，正通过贸易渠道和中国对原材料、消费品和制成品的需求，为全球其他地区带来积极溢出效应。（参与记者：高攀、许缘、熊茂伶、朱晟、王亚光）

(责编：刘叶婷、杨牧)

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