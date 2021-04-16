人民网北京4月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

总台央视记者：日前，巴勒斯坦重申将于5月开始举行大选，强调以色列无权阻挠巴选举进程，选举必须在包括东耶路撒冷在内的巴全境举行，呼吁国际社会给予巴方支持。中方对此有何评论？

赵立坚：中方欢迎巴勒斯坦举行大选，希望有关选举在巴全境按期、平稳、顺利举行。中方呼吁国际社会为此发挥积极建设性作用。

香港中评社记者：15日，联合国人权理事会任命的3名独立专家发表联合声明，对日方决定排放核废水入海深表遗憾，称此举可能影响太平洋地区数百万人的生活，对人权保障构成极大威胁。太平洋岛国论坛、菲律宾、朝鲜等各方也对日方决定深表关切，呼吁日应采取一切必要措施，避免对海洋特别是全球生态环境造成危害。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关各方的反应。关于日本决定向海洋排放福岛核废水事，中方已多次表明严正立场。昨天，中方召见日本驻华大使并提出严正交涉，强烈敦促日方认清自身责任，秉持科学态度，履行国际义务，在同利益攸关方和国际机构协商一致之前，不得擅自启动核废水排海。

世界各国难以理解的是：日方在没有穷尽安全处置手段的情况下，为何执意选择损害全球海洋环境的危险方式？日方强调排放的是经处理的“净化水”，又何必建造储存罐严密封装？日方称排放参照国际惯例和国际标准，但全世界还没有将核事故产生的污染水排海的先例，哪来的惯例呢？日方单方面得出的“标准”得到哪个第三方机构客观独立的验证和认可了吗？日方摆出一副重视外界关切的姿态，有没有和周边国家及国际环保组织充分协商？为什么迟迟不愿在国际机构框架下成立包括中国专家在内的技术联合工作组，接受国际评估、核查和监督？据路透社报道，4月12日，一名日本政府高官发邮件要求国际媒体不要使用“受污染”一词来形容核废水。如果确实没有污染，那日方心虚什么？

历史上，日本人民也是环境污染公害问题的受害者。上世纪在日本出现的水俣病、四日市哮喘、痛痛病等公害病，都是由于人为集中排放有毒有害物质所致，都给数以万计的日本民众造成了难以抹平的病痛。日本政府现在企图置国家道义与责任于不顾，完全是将包括日本百姓在内的人类子孙后代的健康安全视同儿戏。

我要强调的是，核废水排海不能成为第一选项，更不能成为唯一选项。日本应对全人类负责，对子孙后代负责，重新审视并收回错误决定。日本应诚恳面对各国一致反对的声音，自觉接受包括中方在内国际社会的实质参与和监督，让福岛核废水处置问题完全在阳光下运行。

《环球时报》记者：15日，美国白宫发表声明称，拜登签署行政令，以俄罗斯干预美大选、对美发动大规模网络攻击等敌对行动为由，对俄实施新一轮制裁。美并同欧盟、澳大利亚、英国和加拿大宣布制裁与俄占领克里米亚有关的8名个人和实体，还驱逐10名在华盛顿工作的俄外交官。俄方随即召见美驻俄大使，表示俄将采取系列反制措施。中方对此有何评论？

赵立坚：俄美都是联合国安理会常任理事国，都是世界上具有重要影响的大国，对国际和平与安全负有重要责任。我们希望各方通过协商和对话化解分歧。在国际关系中动辄使用单边制裁或以制裁相威胁是强权霸凌行为，日益受到国际社会的抵制和反对。

日本电视网记者：据媒体报道，当地时间16日，日美领导人将举行会谈，预计在会谈文书中两国将提到维持台湾海峡和平稳定的重要性等问题。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关报道，已就日本领导人访美、两国勾连对华消极动向向日、美表达严重关切。我想强调的是，当前中美、中日关系都处于一个重要关口，国际社会高度关注此访将对外释放什么样的信息。中方对日、美发展正常双边关系没有意见，但这种关系应有助于增进地区国家相互理解与信任，有利于亚太和平与稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。

中国在包括台湾、涉港、南海、钓鱼岛等问题上的立场是一贯的、明确的。我们捍卫国家主权、安全、发展利益的决心和意志坚如磐石。日、美应该严肃对待中方关切和要求，不得采取干涉中国内政、损害中国利益的言行，不得搞针对中国的“小圈子”。中方将视情作出必要反应。

总台央视记者：据日本媒体报道，近来日本渔船多次在钓鱼岛海域遭到中国海警船驱离。中方指责日方船只为“政治渔船”。日本网络上还有评论支招称，日方人员可考虑近期驾渔船前往钓鱼岛海域，故意造成与中国海警船的碰撞事故，然后炒作中方挑起事端，升级紧张局势，以推动日美政府借日本领导人访美之机强化《日美安保条约》适用钓鱼岛的措施。请问中方有何评论？

赵立坚：近来日方一直放任来历不明的所谓渔船赴钓鱼岛海域滋事，这是当前钓鱼岛局势趋于复杂的根本原因。如果你说的情况成为现实，只能说明是日方一些唯恐天下不乱的人处心积虑想在钓鱼岛问题上“碰瓷”，升级海上事态，并嫁祸中方。

我要强调的是，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。中方维护领土主权的意志和决心坚定不移，将坚决应对日方侵犯中国主权的不法行为。我们再次严肃敦促日方恪守中日四点原则共识，切实加强内部管束，防止局势恶化升级。

法新社记者：美国总统气候问题特使克里访华期间，习近平主席是否会与其进行会见或会谈？

赵立坚：克里特使此次是应中国生态环境部邀请访华。如果大家有感兴趣的问题，请向生态环境部询问。

俄新社记者：昨天外交部部长助理吴江浩召见日本驻华大使，就日本政府决定以海洋排放方式处置福岛核电站事故废水提出严正交涉。他还表示中方保留作出进一步反应的权利。请问中方所说的“进一步反应”指的是何种措施？

赵立坚：我已经清楚表明了中方的立场，这要看日方下一步怎么做。

《中国日报》记者：近期，我们注意到继四部新疆反恐纪录片后，中国国际电视台又播出了一部涉疆纪录片《天山南北——中国新疆生活纪实》，展示出一个与系列反恐纪录片形成强烈反差的安定祥和的新疆形象。此外，我们从一些西方媒体的报道中，还看到了其他的新疆形象。在你看来，真实的新疆究竟是怎样的？

赵立坚：我们也关注到了这部真实反映当前新疆各族人民生活状况的纪录片《天山南北——中国新疆生活纪实》。该片不仅真实展现了新疆的人文之美、自然之美，更向观众呈现了一个不同于西方媒体视野中的真实新疆。

正如你所说，在不同时期，新疆确实给人留下两个迥然不同的形象。

一个是自1990年至2016年底，暴力恐怖案事件多发频发，造成大量无辜群众被害，数百名公安民警殉职，各族群众生命财产安全受到严重威胁。

另一个是至今已连续四年多没有发生暴恐案事件，社会持续稳定，经济快速发展，各族群众安居乐业，生存权、发展权、劳动权等各项人权均得到充分保障。

《天山南北——中国新疆生活纪实》纪录片讲述了十几位普通新疆人的故事。尽管他们性别、民族、年龄、来自的地域不同，他们对新疆这块土地的热爱都是相同的。从他们的生活中，可以看到现代新疆的方方面面。

新疆是个好地方。如今山河安澜的新疆就傲立于中国的西北，正张开怀抱欢迎世界各国人民到访。欢迎大家有机会到新疆走一走、看一看。

中新社记者：据报道，美国国务院不具名发言人称，中国还没有走上一条将使全世界实现《巴黎协定》目标的道路，必须坚持要求中方采取更多行动并减少排放，帮助解决全球气候危机。中方对此有何评论？

赵立坚：中国应对气候变化的行动和成效如何，国际社会有目共睹。中国为达成《巴黎协定》作出了重要贡献，去年又宣布了碳达峰、碳中和愿景目标以及提高国家自主贡献力度新举措。有研究表明，中方的承诺将使全球温升缩减0.2℃到0.3℃。这充分体现了中国应对气候变化的力度和雄心。

美方官员居然声称中国还没有走上一条将使全世界实现《巴黎协定》目标的道路。请这位官员不要忘了，恰恰是美国在2017年宣布退出《巴黎协定》，停止实施其“国家自主贡献”，为全世界实现《巴黎协定》目标设置了路障、增加了阻力。也请这位官员不要忘了，对于《巴黎协定》，美国不合意就退出，合意就重返。美国回归根本不是什么“王者归来”，而是“跳课学生返校”。美方至今仍未提出“国家自主贡献”，没有就如何弥补四年行动空白给个说法，没有把久拖绿色气候基金的欠账补上。

根据《联合国气候变化框架公约》规定，美国应当采取措施限制温室气体排放，率先履行减排义务。但公约1992年批约后，将近30年过去了，美国排放量仍持续快速增长，且增长趋势保持了15年之久。2017年，美国上届政府宣布拒不履行“到2025年在2005年温室气体排放基础上排放下降26%-28%”的气候行动目标。截至2019年底，美国温室气体排放量仅比2005年水平降低12%，还没达到2025年减排承诺的一半。自2018年起，美国连续三年拒绝履行提交“双年报告”和“国家信息通报”等义务。《纽约时报》2020年7月一项统计显示，美国上届政府直接或以其他方式撤销了近70项重大环境政策，另外还有30多项处于撤销进行中。美国打算如何处理这些欠账？

在气候变化等全球环境治理问题上，谁在行动？谁在空谈？谁在作贡献？谁在谋私利？人们心里都有一本明账。希望美国能够摆正位置，真正回归遵守国际法、遵循多边主义、凝聚全球力量、鼓励广泛参与、合作应对全球环境危机的正确道路上。

深圳卫视记者：14日，香港《南华早报》发表题为《关于中国的反恐战争，西方没有告诉你的新疆真实情况》的文章称，西方刻意抹杀中国反恐成就，对中国反恐取得的显著成效视而不见，反而指责中国在新疆实施“种族灭绝”，甚至通过取消“东伊运”列名来取消中国反恐的国际合法性。文章并认为中国的新疆政策绝不针对宗教和民族，而是针对极端主义，且反恐是长期斗争，需要解决很多根源问题，呼吁西方多反思自己在反恐方面的努力。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到香港《南华早报》发表的这篇文章，文章写得非常好。作者站在客观角度讲述了中国的反恐努力，也揭露了美西方在反恐问题上赤裸裸的双重标准。

中方已经多次就涉疆问题阐明立场。涉疆问题的本质是反暴恐、去极端化和反分裂问题。一段时间以来，新疆深受恐怖主义、宗教极端主义之害，人民生命安全受到严重威胁。面对这样的形势，中国政府坚决依法打击一切形式的恐怖主义，付出了巨大的努力和牺牲。有关举措取得积极成效。新疆连续4年多未发生暴力恐怖案件。各族人民都十分珍惜这来之不易的安定生活。

中国国际电视台（CGTN）先后播出了四部新疆反恐纪录片，通过大量具体案例和鲜活故事讲述了新疆反恐这场艰苦卓绝的斗争。然而，西方媒体却屡次集体失明失聪。一些反华势力更是出于一己私利，完全无视中方的反恐努力和成就，在毫无证据的情况下指责中国进行“种族灭绝”，这简直是荒谬之极。

谎言终究无法掩盖真相，我们相信国际上会有越来越多秉持客观公正立场的人士仗义执言，讲述新疆的事实真相，发出正义之声。

日本共同社记者：昨天，外交部发言人宣布国家主席习近平将于今天在北京出席中法德领导人气候视频峰会。中方能否进一步介绍有关信息？对此次峰会有何期待？

赵立坚：4月16日，应法国总统马克龙邀请，习近平主席将出席中法德领导人气候视频峰会。中欧在应对气候变化领域一贯保持密切合作。中方愿继续同法方、德方和欧方一道，坚定维护多边主义，全面落实应对气候变化《巴黎协定》，共同推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。

(责编：刘叶婷、刘慧)