新华社首尔4月16日电（记者陆睿 杜白羽）韩国总统文在寅16日宣布改组内阁，提名前行政安全部长官金富谦为新任国务总理，同时提名五个部门新任长官。

这是文在寅2017年就任韩国总统以来提名的第三名国务总理。据韩国媒体报道，现任国务总理丁世均此前已向文在寅表明辞意。根据韩国法律，总理提名需韩国国会投票通过。

青瓦台总统秘书室室长俞英民16日在记者会上介绍说，金富谦具有治理国政丰富经验、良好的政务感知力和沟通力，重视对话和妥协，是能够解决克服疫情、清算房地产腐败、复苏经济和稳定民生等问题的合适人选。

文在寅还提名了国土交通部、产业通商资源部、科学技术信息通信部、雇佣劳动部和海洋水产部五个部门的新任长官。

文在寅还宣布更换包括青瓦台政务首席秘书在内的多名幕僚和青瓦台发言人。

当天，执政党共同民主党通过投票选出新任院内代表尹昊重，并将于下月选出新党首。韩国舆论认为，通过大幅改组内阁和党内领导层的调整，共同民主党希望释放自省和变革的信号，挽回因房地产调控不力等问题失去的民心，赢得民众支持和信赖。

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