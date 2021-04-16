《赵氏孤儿，复仇的种子》在首尔明洞艺术剧场上演。杨帆摄

人民网首尔4月16日电（周玉波、杨帆） 灯灭、声起、大幕拉开，话剧《赵氏孤儿，复仇的种子》在首尔明洞艺术剧场上演。作为韩国国立剧团的代表作之一，改编自中国元杂剧剧本的《赵氏孤儿，复仇的种子》连续七年在韩国进行公演，好评如潮。

每年《赵氏孤儿，复仇的种子》在韩国国立剧团的演出排期为1个月，今年的演出时间定在4月9日至5月9日。剧场的工作人员表示，这部剧的人气很高，一票难求。虽然受疫情影响，观看演出时要全程佩戴口罩，但剧迷们热情不减，即便是工作日晚上的演出，剧场里也是座无虚席。制作团队还特意在舞台的两边安装了中文字幕提示器，帮助不懂韩文的中国观众理解台词和剧情。

话剧剧本在忠实原著内核的基础上进行了大胆改编，加入了韩国本土艺术家对故事的解读，突出了人物宿命般的悲剧和一“义”孤行的壮烈。随着剧情的推进，饿夫灵辄、神獒作恶、驸马赐死等经典场面一幕幕上演，演员全情投入，观众则完全沉醉其中，不少人感动落泪。4月16日晚的演出结束后，观众的掌声经久不息，演员在长达5分钟的掌声中谢幕。这样的场景，在演出期间每天都在上演。

韩中演剧交流协会会长、汉阳大学教授吴秀卿，是最初将《赵氏孤儿》的剧本翻译成韩文并介绍给韩国观众的汉学家。著名导演高宣雄对故事进行了改编后，组建起了一支高水平的团队进行排演。2015年首次演出后，《赵氏孤儿，复仇的种子》就获得了韩国演剧评论家协会“最佳剧目奖”。2019年韩国国立剧团成立70周年之际，又被选为最受观众期待的作品。

承载着中国文化的内核，将戏剧的张力和舞台的效果结合到一起，韩国艺术家们倾力打造的《赵氏孤儿》超越时空的桎梏，用强大的感染力将一批批观众带入到中国古典悲剧故事当中。 经过七年时间的打磨，作品日臻成熟，积累了一大批忠实的剧迷。不少看过演出的观众自发地在社交平台上主动分享观看体验和感想，形成了有效的二次传播。

《赵氏孤儿，复仇的种子》在韩国的成功，是中国文化“借船出海”，并在商业运作上取得成绩的典型案例，值得其他文化作品借鉴。

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