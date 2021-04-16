人民网东京4月15日电 （李沐航、滕雪）日本政府4月13日正式决定，将东京电力公司福岛第一核电站的核废水排放入海，排放或最早于2022年启动。

日本全渔协坚决反对政府强行决定排核废水入海

日本全国渔业协同组合联合会（简称“全渔协”）代表理事长岸宏上周已在与日本首相菅义伟的会谈中表示，全渔协坚决反对将核废水排放入海，并强烈要求政府慎重考虑。但日本政府仍在本周做出了将核废水排放入海的决定，全渔协对此表示强烈抗议，未来也将继续坚持反对立场。

福岛县捕鱼业从业人员直指日本政府的决定不负责任

对于日本政府将核废水排放入海的决定，福岛县当地捕鱼业从业人员表示极为愤慨。

福岛县相马郡的渔民称坚决反对政府排放核废水入海。NHK电视台视频截图

作为当地渔民的代表，福岛县相马郡的渔民小野春雄（69岁）指出，政府没有全面考虑核废水的处理方式就强行决定了对渔民影响最大的“排放入海”，完全没有顾及渔业从业人员的生计。这对努力做好渔业相关工作、致力于震后复兴的当地民众来说是非常不公平、不负责任的行为。小野春雄表示，就排放核废水入海会对当地造成的影响，政府并没有给出实际的应对方案，在政府对渔业推出切实可行的保障政策之前，当地渔民不会改变反对立场。

核废水中除氚外还含有多种放射性核素

国际原子能机构专家组发布的评估报告明确指出，福岛核电站现有经过处理的含氚废水中仍含有其他放射性核素。而据东京电力公司统计，核废水中共含有62种放射性核素。2018年8月，环保人士经过分析东京电力公司发布的数据发现，处理后的核废水远远不止残留氚。其中，2017年度的核废水有60次碘129严重超标，核废水中还存在锶90严重超标的问题。

福岛第一核电站内已摆满存放核废水的储水罐。图片来源：日本《朝日新闻》网站

氚也叫作三重氢，是一种放射性物质，在化学反应中与氢元素具有相同性质，一般以液体形式存在。一旦混入普通水中，非常难以进行分离。氚是氢的放射性同位素,带有放射性，会发生β衰变，放出电子变成氦-3，半衰期为12.43年，在自然界中存在极少，主要是利用金属锂-6或它的合金在核反应堆内经中子照射产生。氚可以通过皮肤吸收，被吸入后很容易进入胸膜和颊膜。据报道，在日本311大地震发生前，日本全国的核电站每年均会向海里排放约350万亿贝克勒尔的氚。

“排放入海”是最便宜的处理核废水方式

据悉，日本政府从2013-2020年先后成立了“污染水处理对策委员会“和“ALPS小组委员会”，针对“排放入海”“水蒸气排放”“地层注入”“地下掩埋”“氢气排放”五种方式，从排放量、成本、工期、放射性污染规制以及是否产生二次核废物等几个方面进行评估，最后选择了最便宜的排放入海方案。

(责编：于洋、刘慧)