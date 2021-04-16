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中企承建尼日利亚经济中心轻轨项目开工

2021年04月16日15:53 | 来源：新华社
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新华社拉各斯4月15日电（记者郭骏）由中国土木工程集团有限公司（中土集团）承建、位于尼日利亚西南部的拉各斯轨道公共交通红线轻轨项目15日开工。

拉各斯州州长巴巴吉德·桑沃-奥卢在当天开工仪式上致辞说，交通是地方经济发展的重要支撑，作为经济中心，拉各斯的轻轨项目有助于政府建立高效和可持续的交通系统，便于人员和商品流动，改善民众生活质量，进而提升营商环境和地方竞争力，拉动经济增长，州政府将继续加大对基础设施建设的投入力度。

中土集团尼日利亚公司总经理姜义高告诉新华社记者，该项目不仅是拉各斯州的重大项目，也是中土集团在尼日利亚的重大项目，建设过程中将为当地创造大量就业机会，投入运营后中土集团还将帮助培训当地轨道交通运营人才。中土集团尼日利亚公司将继续为尼方提供高质量的基础设施。

据中土集团尼日利亚公司介绍，拉各斯轨道公共交通红线轻轨项目将分期建设，15日开工的一期全长约26公里，是拉各斯州第二条轻轨项目。该州第一条轻轨项目是拉各斯轨道公共交通蓝线轻轨项目，同样由中土集团承建，于2010年7月开工，目前仍在建设中。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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