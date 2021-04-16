新华社华盛顿4月15日电（国际观察）边约谈边打压 美将把美俄关系引向何方

新华社记者刘品然

美国政府15日以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等恶意活动为由对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员。俄方谴责美方制裁，并表示将以对等原则采取回应措施。

分析人士指出，两国领导人日前通电话时，美方还提议举行峰会讨论双边关系，如今却迅速“变脸”，对俄挥舞制裁大棒，再加上双方在诸多问题上分歧明显，美俄近年来僵化的关系在未来一段时间不但无望缓解，或更趋恶化。

美国大“变脸”

白宫当天在一份声明中说，总统拜登已签署新的对俄制裁行政令。根据行政令，美财政部禁止美金融机构参与俄央行、财政部等今年6月14日后发行的以卢布或非卢布货币计价的债券一级市场，禁止向这些机构提供以卢布或非卢布货币计价的资金借贷。

美财政部还以支持俄情报部门网络项目为由制裁6家俄科技公司，以干预美国2020年总统选举为由制裁32个实体与个人，以克里米亚问题为由制裁8个实体与个人。美方还将驱逐10名驻华盛顿的俄外交人员，称其中包括俄情报人员。

白宫在声明中说，拜登的行政令“传递出一个信号，即如果俄罗斯继续从事或升级破坏稳定的国际行动，美国将用具有战略和经济影响力的方式让俄罗斯付出代价”。

然而就在美方宣布制裁的两天前，拜登与俄罗斯总统普京进行了通话，双方讨论了美俄关系发展和一些国际热点问题。据俄总统网站13日发表的公报，通话是应美方的提议进行的。白宫13日发表的声明透露，拜登表示，其目标是构建一个符合美方利益的稳定、可预知的美俄关系，他还提议未来数月与普京在第三国举行峰会讨论双边关系。

俄方强回应

针对美国新一轮对俄制裁，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天说，俄方谴责任何制裁行动并认为这些制裁是非法的。他指出，俄方的回应措施遵循对等原则，将以合适的方式维护自己的利益。佩斯科夫说，俄方不希望俄美关系“进一步，退两步”。美方制裁无益于两国领导人会晤的前景。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在新闻发布会上说，采取恶化俄美关系的政策是要付出代价的，俄美关系恶化的责任完全在美国。扎哈罗娃表示，俄外交部召见了美国驻俄大使，“对美方而言，这将是一次严肃的谈话”。

针对拜登此前提议与普京举行面对面会晤，佩斯科夫14日警告，这场峰会举行与否取决于美国未来的行为。目前尚未给这次会晤设定议题，但双边关系将是双方关心的重要话题。

关系再恶化

美俄关系近年来持续紧张，拜登政府上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。而在拜登发表涉及普京的批评言论后，俄方3月召回驻美大使以讨论俄美关系前景，双方关系更趋紧张。

拜登13日提议与普京进行会晤，一度被认为是美释放与俄关系缓解的信号。有分析认为，美施加新一轮制裁或是为了震慑俄罗斯，令其接受美方会晤提议，但从俄方一贯表现和最新反应来看，美国难以如愿，且会令两国关系更加恶化。

美国乔治敦大学俄罗斯问题专家安杰拉·斯滕特表示，就像在克里米亚问题上一样，制裁会对俄罗斯的经济产生影响，但不一定能威慑到俄罗斯。她认为，未来几周或几个月时间内美俄关系可能会呈现恶化之势。

美国前驻俄罗斯大使、斯坦福大学教授迈克尔·麦克福尔指出，拜登政府对俄罗斯在特朗普时期的对美敌对行为给予强有力的回应，但问题是这些措施能否对俄罗斯起到震慑作用。

俄罗斯《观点报》分析指出，战略稳定和军控过去一贯是俄美关系的救生圈。每当两国关系陷入僵局，俄美试图在任何问题上寻找共同点时，双方就会谈论战略军控。但展开讨论至少需要双边关系具备起码的信任，而如今这种信任并不存在。

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