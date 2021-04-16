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蒙古国将建设方舱医院以防控新冠肺炎疫情

2021年04月16日14:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托4月16日电 （记者霍文）据蒙古国IKON新闻网16日报道，由于该国新冠肺炎确诊病例不断攀升，死亡病例不断增加，疫情防控形势日趋严重。蒙政府决定启动建设方舱医院。当日开始在首都乌兰巴托机场体育馆（中国政府援建）建300个床位的方舱医院，以接收更多的新冠肺炎患者。

据蒙古国卫生部当日统计数据，过去24小时该国新增新冠肺炎确诊病例1107例，第二次单日新增病例破千。蒙古国累计确诊19672例（接近总人口千分之六）；治愈出院406例，累计治愈11044例；新增死亡6例，累计死亡42例（包括5名有合并症的患者）。

因新冠肺炎疫情日趋严重，蒙古国4月10日6时至25日0时实施疫情防控全民戒备状态。该国2020年2月13日起实施疫情防控高度戒备状态，此后多次延期。去年11月报告首例本土病例后，11月12日至12月14日、12月23日至2021年1月11日、2月11日至23日3次实施疫情防控全民戒备状态。此前，蒙政府已决定将疫情防控高度戒备状态延至本年4月30日。 

(责编：于洋、刘慧)

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