新华社里约热内卢4月15日电（记者赵焱 陈威华）巴西联邦最高法院15日举行全会，就3月8日联邦大法官法欣宣布取消对前总统卢拉涉嫌贪腐判决的决定进行表决，最终以8票同意3票反对，维持法欣大法官的决定。

这一决定意味着卢拉恢复“自由身”，具有参加2022年巴西总统大选的权利。但如果他在明年总统候选人注册之前再度被判有罪，则不能参选。

法欣认为，2018年由库里蒂巴第十三联邦法庭对卢拉做出的关于在海滨城市瓜鲁雅住宅案中的贪腐和洗钱罪判决“均无效”，相关案件应移交巴西利亚联邦区的法院审理。

巴西联邦总检察院随后指出，法欣一名大法官的决定不足以还给卢拉自由，应该由最高法院全会来裁决。最高法院接受了总检察院的要求，于15日对法欣的决定进行了投票。

投赞成票的大法官们均认为，卢拉在“洗车行动”反腐调查中受到的各项指控与巴西石油公司贪腐案并无直接联系，因此法欣的决定是合理的。

卢拉于2003年至2010年任巴西总统。其间，巴西经济获得高速发展。2014年，巴西司法机关启动了一项名为“洗车行动”的大规模反腐调查。2017年，卢拉被一审判决在海滨城市瓜鲁雅住宅案中犯有贪腐和洗钱罪，2018年1月联邦第四地区法院二审维持一审定罪，同年4月卢拉被捕入狱。2019年11月，最高法院通过决议，认为二审被判有罪后入狱不符合宪法，因为嫌疑人还有一次上诉机会，卢拉遂被暂时释放。

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