新华社纽约4月15日电 综述：美国大银行季度盈利超预期但未来收入面临压力

新华社记者刘亚南

美国多个主要银行日前公布的最新财报显示，得益于经济前景改善下信贷损失准备金释放等因素，今年一季度盈利超预期。不过，低利率仍给多个银行营业收入带来压力，超预期业绩也难以刺激股价继续走高。

美国银行公布的业绩显示，该行一季度营业收入为228亿美元，同比基本持平，略高于市场预期的221亿美元。同期实现盈利81亿美元，合每股0.86美元，高于市场预期的0.66美元。

花旗集团公布的业绩显示，该行一季度实现利润79亿美元，同比涨幅达216%，每股盈利3.62美元，高于市场预期的2.6美元。

摩根大通银行公布的数据显示，该行一季度实现每股盈利4.5美元，高于市场预期的3.08美元，营业收入为331.2亿美元，比市场预期高25亿美元。

高盛银行公布的业绩显示，该行一季度营业收入为177亿美元，实现每股盈利18.6美元，均高于市场预期。其中，固定收入板块营业收入增加31%，股票交易板块营业收入增幅达68%。

富国银行公布的数据显示，该行一季度实现营业收入180.5亿美元，高于市场预期的175亿美元，当季每股盈利为1.05美元，高于市场预期的0.69美元。

分析人士指出，一季度这五家银行盈利大增，一定程度上是由于这些银行释放了较大规模的信贷损失准备金，直接增加了银行盈利。

花旗集团首席执行官简·弗雷泽表示，一季度盈利得益于机构客户板块的强劲表现和经济前景改善下显著释放了信贷损失准备金。

尽管金融市场业务带来显著收入增长，但由于宽松货币政策下利率处于历史低位和贷款需求疲弱，重心偏向于传统业务的银行仍面临营业收入增长疲软或下降的压力。

美国银行一季度净利息收入为102亿美元，同比下降16%。花旗集团一季度营业收入为193亿美元，同比下降6.76%。投资银行和股票市场板块营业收入的增加不抵低利率影响和消费者银行卡等业务的下降。

富国银行一季度平均消费贷款规模下降8%，商业银行平均借款规模下降19%，而同期平均存款规模分别上涨21%和8%。富国银行表示，低利率和疲弱的贷款需求是贷款下降的主要原因。

此外，尽管盈利和营业收入均超市场预期，但业绩公布当日有关银行股价大部分收跌。

美国银行全球研究部表示，鉴于市场估值处于高位，上市公司业绩超出预期可能并不会转化为股价大幅上涨。

外汇经纪商嘉盛集团全球研究团队主管马特·韦勒表示，比起一季度盈利增长，市场将更为关注上市公司的进一步业绩指引。

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